बृजभूषण शरण सिंह ने संजय सिंह को गिफ्ट की 1.30 करोड़ की महंगी कार, WFI अध्यक्ष ने बताया गार्जियन

Brijbhushan Sharan Singh : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने WFI अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू को महंगी लग्जरी कार गिफ्ट की है। इस कार की कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस महंगे गिफ्ट की सोशल मीडिया से लेकर खेल और राजनीति की दुनिया में खूब चर्चा हो रही है।

Brijbhushan Sharan Singh : अपनी लाइफ स्टाइल और बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है उनका महंगा गिफ्ट जो उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू को दिया है। इस गिफ्ट की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप। जी हां, यह कोई हजार- दस हजार का या लाख-दो लाख का गिफ्ट नहीं है बल्कि इस गिफ्ट की कीमत है करीब 1.30 करोड़ रुपए। दरअसल, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने WFI अध्यक्ष को तोहफे में दी है Toyota Vellfire Hybrid कार जिसकी कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर धमाल मचा हुआ है। लोग, कार की पूजा-पाठ के दौरान की तस्वीरों के साथ इसकी जानकारी देते हुए जमकर पोस्ट कर रहे हैं जिस पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

तोहफे में यह महंगी कार मिलने के बाद WFI अध्यक्ष संजय सिंह 13 जुलाई को उसे लेकर वाराणसी पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने परिवार के साथ एक मंदिर में विधि-विधान से कार की पूजा कराई। नारियल फोड़कर और फूल चढ़ाकर कार की विधिवत पूजा अर्चना के बाद संजय सिंह ने उसे अपने काफिले में शामिल किया। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से बातचीत में संजय सिंह ने इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अपना अभिभावक (guardian) बताया और कहा कि 12 जुलाई को उन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है। मिली जानकारी के अनुसार 10 जुलाई को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह दिल्ली से इसी गाड़ी में बैठकर हरियाणा के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने गए थे। वहां से 11 जुलाई को दिल्ली लौटे और फिर 12 जुलाई की शाम को बृजभूषण शरण सिंह ने यह लग्जरी कार संजय सिंह को भेंट कर दी।

क्या बोले संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह से 1.30 करोड़ रुपए की मंहगी लग्जरी कार गिफ्ट में मिलने के बाद WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि वह (बृजभूषण) उनके परिवार के सदस्य और अभिभावक हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह कार मुझे तोहफे में ही दी है। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के प्रति दिल से आभार जताया। संजय सिंह ने यह भी कहा कि उनके और बृजभूषण शरण सिंह के पारिवारिक संबंध हैं।