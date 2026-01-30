काम नहीं किया तो छोड़ेंगे नहीं, यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव को भाजपा विधायक बृजभूषण की चेतावनी

संक्षेप: महोबा की चरखारी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने शुक्रवार को यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को कई प्रधानों के साथ मिलकर रोक लिया। इस दौरान दोनों की नोकझोंक हुई। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर काम नहीं हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह पीएम मोदी की योजना है।

यूपी मे महोबा में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत की अपने ही सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भिड़ंत हो गई। उन्होंने कई गांवों के प्रधानों के साथ मंत्री का काफिला रोक लिया और जल जीवन मिशन में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा विधायक काफी नाराज नजर आए और चेतावनी दी कि अगर काम नहीं हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है। बृजभूषण ने हर घर जल योजना पर कहा कि इसके काम पूरे करवाने के लिए किसी को भी रोकना पड़े रोकूंगा।

महोबा की चरखारी विधानसभा सीट से विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा, ''हर घर जल योजना पीएम मोदी की योजना है। उसका कार्य पूरा करवाने के लिए किसी को भी रोकने की जरूरत पड़ेगी तो रोकूंगा। यह जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जनता ने मुझे चुना है और पार्टी ने टिकट दिया है। जनता की सेवा करने के लिए किसी को भी रोकना पड़े तो यह मेरा कर्तव्य है और उससे पीछे नहीं उठूंगा। योजना छह साल से चल रही है और अभी तक काम पूरे नहीं हो रहे।''

उन्होंने आरोप लगाया कि टंकियां चूं रही हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, जलभराव है, ऐसी समस्याओं के बारे में मंत्री को अवगत करवाया है। उन्होंने 20 दिन का समय मांगा और कहा कि ये सब ठीक होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूं, निरीक्षण करता हूं, लेकिन वे नहीं गए। अब 20 दिन का समय लिया, काम करते हैं या नहीं, उनके कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वे काम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पीएम मोदी की योजना है।

पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा विधायक ने आगे कहा, ''हमारे लिए जनता जरूरी है, उनके काम जरूरी है। यहां कई प्रधान आए हैं कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। कार्यक्रम हमारे लिए जरूरी नहीं है, जनता की सेवा जरूरी है। सरकार की योजना सही से चल रही है या नहीं, यही तो मंत्री का कर्तव्य है, वह इसे पूरा करें। मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो नमस्ते। जनता के लिए चुना गया हूं, उसके लिए लड़ूंगा।'' उन्होंने कहा कि मैं बातों से संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूं, काम जब पूरा हो जाएगा, तब हो जाऊंगा। काम नहीं होगा तो जनता के साथ, प्रधानों के साथ लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे।