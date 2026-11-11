राहुल गांधी पर बृजभूषण सिंह ने साधा निशाना, बोले- अच्छा प्लेटफार्म मिला है लेकिन बच्चों जैसी बात..
बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बृजभूषण ने कहा कि राहुल को बहस करने का अच्छा प्लेटफार्म मिला हुआ है लेकिन बच्चों जैसी बात कर प्रधानमंत्री से चौराहे पर बहस करने की बात करते हैं।
यूपी में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बृजभूषण शरण सिंह कहा कि कहा कि राहुल गांधी को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। उन्हें बहस करने का अच्छा प्लेटफार्म मिला हुआ है लेकिन बच्चों जैसी बात कर प्रधानमंत्री से चौराहे पर बहस करने की बात करते हैं। बृजभूषण पहले भी राहुल गांधी पर निशाना साधते रहे हैं।
बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को जिला पंचायत सदस्य मुस्तकीम खान के वैवाहि कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बिशनपुर ब़ैरिया में उन्होंने मेजर सेवा केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। सालपुर बाजार व चौराह तथा अलावल देवरिया में लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बृजभूषण ने कांग्रेस पर हमला बोला। बृजभूषण ने राहुल को निशाने पर लिया।
पराली जलाने को लेकर उठाए सवाल
इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह का पराली जलाने को लेकर एक बयान सामने आया था। बृजभूषण ने एक बयान में प्रदेश में पराली जलाने को लेकर सवाल खड़े किए। बृजभूषण कहा कि हेलीकॉप्टर से यात्रा के दौरान बस्ती, गोरखपुर और गोंडा समेत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर पराली जलती दिखाई दी₹। उन्होंने कहा कि सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम नजर नहीं आ रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पराली जलाने पर रोक के लिए कानून मौजूद हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी का भी प्रावधान है, तो फिर आदेश-निर्देश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? बृजभूषण ने कहा कि कहीं न कहीं रोकथाम के प्रयासों में लापरवाही बरती जा रही है। बृजभूषण ने कहा कि इस ओर जिम्मेदार लोगों का ध्यान नहीं है।
नंदिनी माता मंदिर क्यों बनाई? बृजभूषण शरण सिंह वजह भी बताई
इसके आलावा इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या दीपोत्सव पर भी बोले। बृजभूषण ने दीपोत्सव के आयोजन की वजह भी बताई है। बृजभूषण ने कहा कि जो नहीं जानते हैं जान लें कि अयोध्या के उत्तरी तट पर स्थित इस स्थान का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के महाराजा दिलीप ने यहां नंदिनी गौ माता की सेवा की थी, जिससे उनका श्राप समाप्त हुआ और आगे चलकर भगीरथ का जन्म हुआ। बृजभूषण ने इसी आधार पर हमने अपने यहा नंदिनी माता का मंदिर और उनके नाम से विद्यालय बनवाया है। उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उनके मन में इस पौराणिक स्थल पर भी दीपोत्सव आयोजित करने का विचार आया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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