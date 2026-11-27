बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव के माफिया पर निष्पक्ष कार्रवाई वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूपी में अब कोई माफिया नहीं है और प्रदेश अपराध मुक्त है। किसी जाति में माफिया नहीं हैं, जहां हैं भी, वहां कोई उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहता।

बहराइच, संवाददाता: कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के माफिया के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई संबंधी बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है। प्रदेश अपराध मुक्त है। किसी जाति में माफिया नहीं है। जहां माफिया हैं भी, वहां उन्हें कोई माफिया कहना नहीं चाहता। दरअसल सपा अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया', धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरदह, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली और बृजभूषण शरण सिंह समेत कुल 19 लोगों की सूची का जिक्र किया, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड और शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा हाईकोर्ट ने मांगा था। साथ ही कहा कि कोई इन माफिया की लिस्ट क्यों नहीं पढ़ता।

कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया- बृज भूषण बृजभूषण ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने आपातकाल लागू किया और छात्र नेताओं का दमन किया था। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हैं और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने कार्यक्रमों में जुटे हैं। कोई एजेंडा जारी कर रहा है तो कोई रैली कर रहा है। चुनाव तक यह सब चलता रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के सवाल पर बृजभूषण ने कहा कि वह उनकी माताजी के निधन पर संवेदना व्यक्त करने गए थे। यह हमारी परंपरा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि योगी मुख्यमंत्री हैं और वह खुद भी राजनीति से जुड़े हैं, उनका बेटा सांसद और विधायक है, ऐसे में चुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। मंडल में कितनी सीटें आएंगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वो ज्योतिषी नहीं हैं।