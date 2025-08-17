Brij Bhushan Sharan Singh spoke on family meeting It is a matter of pride to be Kshatriya but क्षत्रिय होना गर्व की बात लेकिन...कुटुंब परिवार की बैठक पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में क्षत्रिय विधायकों के कुटुंब परिवार की बैठक हुई। इसे लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय होना गर्व की बात है लेकिन सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोंडाSun, 17 Aug 2025 06:05 PM
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले लखनऊ में क्षत्रिय विधायकों के कुटुंब परिवार की बैठक हुई। इसे लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय होना गर्व की बात है लेकिन सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आजकल जो भी हो रहा है वह अज्ञानता में हो रहा है। क्षत्रिय होना गर्व का विषय है लेकिन सबको साथ लेकर चलने से ही भला होगा।

पूर्व सांसद गोंडा स्थित सिविल लाइन में मैरिज लॉन के उद्घाटन के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में कहा कि वह सभी समाज को टिकट देंगे। उनकी लिस्ट में ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य और श्रीवास्तव सब होंगे। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा कि मुझे इनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। देश का दुर्भाग्य है की विपक्ष मजबूत नहीं है। मैं कांग्रेस को सीरियस नहीं लेता कांग्रेस अपनी कब्र खोद रही है। भाजपा का विरोध करते-करते ये लोग देश का विरोध कर रहे है।

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हिन्दुस्तान की राजनीति में हिंदू को गाली देकर राजनीति नहीं कर सकते। किसी और देश में संभव होगा लेकिन भारत में संभव नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ की तारीफ की। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस की उपज है। वो आरएसएस से कभी दूर नहीं रहे हैं। वह आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और 100 वर्ष पूरे होने पर लाल किले से मोदी ने तारीफ भी की है।

40 ठाकुर विधायकों का लगा था जामवाड़ा

11 अगस्त को लखनऊ के एक फाइव स्टार होटल में यूपी के 49 ठाकुर विधायकों में से 40 विधायक पहुंचे थे। इसे कुटुंब परिवार नाम दिया गया था। इसकी अगुवाई कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने की थी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सपा से बागपत कर चुके विधायक भी थे। वहीं, 12 अगस्त को दूसरी बैठक योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह की अगवाई में हुई थी।

