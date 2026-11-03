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..कउनो दाढ़ी वाला नेता भगा ले गया, अवार्ड शो में बृजभूषण शरण सिंह ने गाया अवधी गाना

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के अयोध्या में आयोजित अवार्ड शो में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अवधी गाना गाया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का गीत गाते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

यूपी में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक अवधी गीत गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंच पर बृजभूषण अवधी गीत गा रहे हैं। यही नहीं उनके साथ आयोजक समेत कई अन्य भी गीत गाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो अयोध्या में आयोजित अवधी अवार्ड शो-अवध की माटी से डिजिटल कार्यक्रम का बताया जा रहा है।

वीडियो में बृजभूषण गीत गाते दिख रहे है कि कउनो हमरी अंगूठियां चोराई लै गवा...हमरी ननदिया संइया कै बहिनिया ..कउनो दाड़ी वाला नेता भगाई लै गवा...हमरी पगड़िया संइया कै चुनरिया..हमरी चुनारिया, संइया के पगड़िया..कउनो रंग से रंग मिलाय लै गया..कउनो हमरी पगड़िया चोराई ले गवा... बृजभूषण का गाया यह अवधी सोशल मीडिया का छाया हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह का यह वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है।

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बृजभूषण शरण सिंह पहले भी मंचों पर गाए हैं अवधी गीत

यह कोई पहला मौका नहीं है जब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंच पर अवधी गीत गाते दिखे हो। इसके पहले भी कई बार मंच से गीत नजर आए हैं। कई साल पहले यह गीत पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह के यहां आयोजित कार्यक्रम में भी गाया था। उस समय भी पंडित सिंह के साथ मंच पर गीत गाते बृजभूषण शरण सिंह का वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वार भी बृजभूषण का गीत गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है।

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बथर्ड के पहले ही बेटी ने दिया हैलीपैड

वहीं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन से दो माह पहले ही अनूठा तोहफा मिला है। उनकी बेटी शालिनी सिंह ने सेक्टर 150 स्थित फार्म हाउस पर हेलीपैड बनवाकर गिफ्ट में दिया है। अब बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर वहां खड़ा रहेगा। इसका उपयोग वह अपनी हवाई यात्रा में कर सकेंगे। बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन 8 जनवरी को होता है। बेटी की ओर से तोहफे में दिए गए हेलीपैड का उद्घाटन पूर्व सांसद ने विधिवत रूप से किया। इस मौके पर उन्होंने बेटी के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह हेलीपैड न केवल एक तोहफा है, बल्कि जन्मदिन की एक याद भी बन गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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