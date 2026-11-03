..कउनो दाढ़ी वाला नेता भगा ले गया, अवार्ड शो में बृजभूषण शरण सिंह ने गाया अवधी गाना
यूपी के अयोध्या में आयोजित अवार्ड शो में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अवधी गाना गाया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का गीत गाते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
यूपी में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक अवधी गीत गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंच पर बृजभूषण अवधी गीत गा रहे हैं। यही नहीं उनके साथ आयोजक समेत कई अन्य भी गीत गाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो अयोध्या में आयोजित अवधी अवार्ड शो-अवध की माटी से डिजिटल कार्यक्रम का बताया जा रहा है।
वीडियो में बृजभूषण गीत गाते दिख रहे है कि कउनो हमरी अंगूठियां चोराई लै गवा...हमरी ननदिया संइया कै बहिनिया ..कउनो दाड़ी वाला नेता भगाई लै गवा...हमरी पगड़िया संइया कै चुनरिया..हमरी चुनारिया, संइया के पगड़िया..कउनो रंग से रंग मिलाय लै गया..कउनो हमरी पगड़िया चोराई ले गवा... बृजभूषण का गाया यह अवधी सोशल मीडिया का छाया हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह का यह वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है।
बृजभूषण शरण सिंह पहले भी मंचों पर गाए हैं अवधी गीत
यह कोई पहला मौका नहीं है जब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंच पर अवधी गीत गाते दिखे हो। इसके पहले भी कई बार मंच से गीत नजर आए हैं। कई साल पहले यह गीत पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह के यहां आयोजित कार्यक्रम में भी गाया था। उस समय भी पंडित सिंह के साथ मंच पर गीत गाते बृजभूषण शरण सिंह का वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वार भी बृजभूषण का गीत गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है।
बथर्ड के पहले ही बेटी ने दिया हैलीपैड
वहीं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन से दो माह पहले ही अनूठा तोहफा मिला है। उनकी बेटी शालिनी सिंह ने सेक्टर 150 स्थित फार्म हाउस पर हेलीपैड बनवाकर गिफ्ट में दिया है। अब बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर वहां खड़ा रहेगा। इसका उपयोग वह अपनी हवाई यात्रा में कर सकेंगे। बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन 8 जनवरी को होता है। बेटी की ओर से तोहफे में दिए गए हेलीपैड का उद्घाटन पूर्व सांसद ने विधिवत रूप से किया। इस मौके पर उन्होंने बेटी के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह हेलीपैड न केवल एक तोहफा है, बल्कि जन्मदिन की एक याद भी बन गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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