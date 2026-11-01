जन्मदिन से पहले बृजभूषण को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट, बेटी शालिनी ने दिया 50 लाख का हेलीपैड
गोंडा के कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन से पहले उनकी बेटी ने बड़ा गिफ्ट दिया है। बेटी शालिनी ने पिता को नोएडा में एक हेलीपैड गिफ्ट किया है।
Brijbhushan Gift: यूपी के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन से पहले सबसे बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी शालिनी ने उन्हें सौंपा हैं। शालिनी ने नोएडा में बना हेलीपैड भेंट किया है। जन्मदिन से पहले इतने बड़े गिफ्ट को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। बेटी से गिफ्ट मिलने के बाद पिता बृजभूषण सिंह भावुक हो गए। उन्होंने बेटी के गिफ्ट को स्वीकार करते हुए हेलीपैड का उद्घाटन विधिवत रूप से किया।
आठ जनवरी को बृजभूषण शरण का जन्मदिन है। पिता के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बेटी शालिनी ने अनूठी पहल की और हेलीपैड देने का सरप्राइज प्लान किया। इस हेलीपैड की कीमत 50 बताई जा रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान हेलीपैड की कीमत को लेकर पुष्टि नहीं करता है। शालिनी की ससुराल बिहार में है। फिलहाल वह नोएडा में रह रही हैं। शालिनी नोएडा सिटिजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा भाजपा की सक्रिय कार्यकत्री भी हैं। शालिनी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान का हर संभव प्रयासरत रहती हैं। चर्चा है कि शालिनी सिंह सक्रिय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि इसको लेकर न तो कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और न ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य का बयान आया है।
बृजभूषण के पास हैं तीन हेलीकॉप्टर
गोंडा के जिले के कैसरगंज से सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह बेहद ही लग्जरी लाइप जीते हैं। उनके बेड़े में एक से एक लग्जरी गाड़ियों के अलावा महंगे घोड़े भी शामिल हैं। मौजूदा समय में उनके पास तीन हेलीकॉप्टर भी हैं। इनमें से एक सफेद, एक काला और एक भगवा रंग का हेलीकॉप्टर है। काले रंग का हेलीकॉप्टर नोएडा के नए हेलीपैड पर हमेशा खड़ा रहेगा। जबकि भगवा और सफेद हेलीकॉप्टर बृजभूषण के आने-जाने के लिए गोंडा में रहेगा। नोएडा में हेलीकॉप्टर रहने से बेटी शालिनी को भी काफी सहूलियत होगी। इससे वह अपनी ससुराल बिहार भी आसानी से पहुंच सकेंगी।
एक साल पहले ही खरीदा था भगवा रंग का हेलीकॉप्टर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेड़े में अभी तीन हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। पहले उनके पास काला और सफेद रंग के दो हेलीकॉप्टर थे। पिछले साल उन्होंने एक भगवा रंग का हेलीकॉप्टर खरीदा था। आर-66 मॉडल वाले इस हेलीकॉप्टर की कीमत करीब सात से आठ लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है। इन हेलीकॉप्टरों से बृजभूषण शरण सिंह दूरा-दराज के क्षेत्रों और दूसरे प्रदेशों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाते रहते हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।