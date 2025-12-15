बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला लग्जरी कारों से महंगा घोड़ा, कीमत सुनकर खुद भी हैरान रह गए

संक्षेप: भाजपा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में लग्जरी कारों से महंगा घोड़ा मिला है। घोड़े की कीमत सुनकर खुद भी हैरान रह गए। फिलहाल यह अनोखा तोहफा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

हेलीकॉप्टर और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन यूपी के कैसरगंज भाजपा के पूर्व सांसद एवं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को उनके जन्मदिन से पहले एक बेहद अनोखा और महंगा तोहफा मिला है। यह घोड़ा लग्जरी कारों से भी महंगा है। पंजाब से भेजा गया यह तोहफा करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत का एक उच्च नस्ल का घोड़ा है। घोड़े की कीमत सुनकर खुद बृजभूषण शरण सिंह भी हैरान रह गए। फिलहाल यह अनोखा तोहफा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, पंजाब निवासी गुरप्रीत सिंह और दीपक ने यह घोड़ा बृजभूषण शरण सिंह को भेंट किया। घोड़े को विशेष रूप से पंजाब से गोंडा लाया गया और जन्मदिन व नववर्ष के शुभ अवसर से पहले उन्हें सौंपा गया। बताया जा रहा है कि यह घोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका है और कई विदेशी यात्राएं भी कर चुका है। इस घोड़े का पासपोर्ट भी बना हुआ है। पूर्वांचल के बाहुबली नेता माने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह को यह घोड़ा उनके करीबी तेजवीर बराड़ की ओर से गिफ्ट किया गया है। आमतौर पर महंगे उपहारों में लग्जरी कारें देखी जाती हैं, लेकिन इस बार डेढ़ करोड़ रुपये के घोड़े ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।