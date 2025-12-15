Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBrij Bhushan Sharan Singh received a horse more expensive than luxury cars as a gift, he was surprised hear its price
बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला लग्जरी कारों से महंगा घोड़ा, कीमत सुनकर खुद भी हैरान रह गए

बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला लग्जरी कारों से महंगा घोड़ा, कीमत सुनकर खुद भी हैरान रह गए

संक्षेप:

भाजपा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में लग्जरी कारों से महंगा घोड़ा मिला है। घोड़े की कीमत सुनकर खुद भी हैरान रह गए। फिलहाल यह अनोखा तोहफा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Dec 15, 2025 08:21 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हेलीकॉप्टर और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन यूपी के कैसरगंज भाजपा के पूर्व सांसद एवं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को उनके जन्मदिन से पहले एक बेहद अनोखा और महंगा तोहफा मिला है। यह घोड़ा लग्जरी कारों से भी महंगा है। पंजाब से भेजा गया यह तोहफा करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत का एक उच्च नस्ल का घोड़ा है। घोड़े की कीमत सुनकर खुद बृजभूषण शरण सिंह भी हैरान रह गए। फिलहाल यह अनोखा तोहफा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, पंजाब निवासी गुरप्रीत सिंह और दीपक ने यह घोड़ा बृजभूषण शरण सिंह को भेंट किया। घोड़े को विशेष रूप से पंजाब से गोंडा लाया गया और जन्मदिन व नववर्ष के शुभ अवसर से पहले उन्हें सौंपा गया। बताया जा रहा है कि यह घोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका है और कई विदेशी यात्राएं भी कर चुका है। इस घोड़े का पासपोर्ट भी बना हुआ है। पूर्वांचल के बाहुबली नेता माने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह को यह घोड़ा उनके करीबी तेजवीर बराड़ की ओर से गिफ्ट किया गया है। आमतौर पर महंगे उपहारों में लग्जरी कारें देखी जाती हैं, लेकिन इस बार डेढ़ करोड़ रुपये के घोड़े ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह घोड़े और गाय पालने के शौकीन है। उनके पैतृक गांव विश्नोहरपुर में घर के ठीक सामने एक अस्तबल और एक गौशाला भी है। वहां बादल और बुलेट नाम के घोड़े है और इस बार बृजभूषण शरण सिंह के अस्तबल में पंजाब से आया हुआ डेढ़ करोड़ का घोड़ा शामिल हुआ है। इसे बृजभूषण शरण सिंह ने खरीदा नहीं है बल्कि उन्हें पंजाब से आए लोगों ने गिफ्ट में जन्मदिन से पहले दिया है। यह बृजभूषण शरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज पर खुद इसका वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। बृजभूषण ने जब घोड़ा सौंपने आए लोगों पूछा कि इसकी मार्केट में क्या कीमत है तो दोनों लोगों ने बताया कि डेढ़ करोड़ रुपये है। जिसको सुनकर बाद बृजभूषण शरण सिंह चौंक गए और कि कहा यार हम तो पागल हो जाएंगे और हंसते हुए नजर आए यह अभी 2 साल का बच्चा है। यह घोड़ा एक प्रतियोगिता में 17 लाख रुपए भी जीत करके आया है।

ये भी पढ़ें:अब इन बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, आयोग के प्रस्ताव पर यह व्यवस्था खत्म
ये भी पढ़ें:ग्रामीण पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे लखनऊ, प्रयागराज काशी, आगरा और बुंदेलखंड
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Brijbhushan Sharan Singh
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |