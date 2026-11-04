सत्ता बदलनी है तो चुनाव में जनता के पास जाओ, रिजीम चेंज की मांग पर भड़के बृजभूषण
रिजीम चेंज की मांग पर भड़के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष को खूब सुनाया। बृजभूषण ने कहा कि सत्ता बदलनी है तो चुनाव में जनता के पास जाओ। 2027 और 2029 का चुनाव आ रहा है।
रिजीम चेंज को लेकर सियासी बहस के बीच पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिह की प्रतिक्रिया आई है। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रिजीम चेंज की मांग को लेकर विपक्ष को जमकर सुनाया है। भड़के बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सत्ता बदलनी है तो चुनाव में जनता के पास जाओ। बृजभूषण ने कहा कि 2027 का चुनाव आ रहा है। 2029 का चुनाव आ रहा है बदल दो। जनता के पास जाओ तैयारी करो।
बूजभूषण ने भारत का रिजीम अमेरिका की तर्ज नहीं होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल की तर्ज पर नहीं होगा। बृजभूषण ने कहा कि लोकतंत्र से चेज होगा। चुनाव से होगा। वहीं ज्ञानेश कुमार के हटाने के सवाल पर बृजभूषण ने कहा कि क्यों हटाया जाए। ज्ञानेश कुमार किसी की दया पर थोड़ी आए हैं।
इससे पहले बागपत में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला था। क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण ने राहुल गांधी को 'नाचने वाला बंदर' बताया। बृजभूषण ने कहा कि विपक्ष में एक युवा नेता हैं, जिनकी उम्र 55 साल हो गई है, लेकिन अभी तक उनमें समझदारी नहीं आई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह नेता कभी एक डाल पर जाता है तो कभी दूसरी डाल पर। ऐसे 'बंदर बाबा' को देखकर दुख होता है। हालांकि, बृजभूषण ने कांग्रेस के प्रति सहानुभूति भी जताई। उन्होंने कहा कि उनके बाबा भी कांग्रेस के विधायक रहे थे, इसलिए उनकी भी कांग्रेस से सहानुभूति है। यह बयान दिल्ली में विपक्ष की महारैली के बीच आया है।
मौलाना रजवी बरेलवी ने रिजीम चेंज को साजिश बताया था
इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भी रिजीम चेंज को लेकर विरोध जा चुके हैं। मौलाना रजवी बरेलवी ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से पिछले 15 दिनों से चल रहे धरना-प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा और देश में तख्तापलट की साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। शुक्रवार को जुमा नमाज के बाद मौलाना ने कहा कि धरना-प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है,लेकिन इसकी आड़ में हिंसा करने या देश की व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिशों की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन के कारण दिल्ली आने-जाने वाले लोगों और कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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