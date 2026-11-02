राहुल गांधी की हालत नाचने वाले बंदर जैसी, कभी इस डाल...बृजभूषण शरण का विवादित बयान

बृजभूषण शरण सिंह ने बागपत में राहुल गांधी को 'नाचने वाला बंदर' बताते हुए तंज कसा। उन्होंने यूजीसी को लेकर कहा कि यह न था, न आएगा और न रहेगा। सीजेपी आंदोलन में विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया और राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों से मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बागपत, संवाददाता: बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बागपत में क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को 'नाचने वाला बंदर' बताया। बृजभूषण ने कहा कि विपक्ष में एक युवा नेता हैं, जिनकी उम्र 55 साल हो गई है, लेकिन अभी तक उनमें समझदारी नहीं आई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह नेता कभी एक डाल पर जाता है तो कभी दूसरी डाल पर। ऐसे 'बंदर बाबा' को देखकर दुख होता है। हालांकि, बृजभूषण ने कांग्रेस के प्रति सहानुभूति भी जताई। उन्होंने कहा कि उनके बाबा भी कांग्रेस के विधायक रहे थे, इसलिए उनकी भी कांग्रेस से सहानुभूति है। यह बयान दिल्ली में विपक्ष की महारैली के बीच आया है।

राहुल गांधी की नाचने वाले बंदर से तुलना की उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर सीजेपी, यूजीसी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे तक जमकर निशाना साधा। यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने दो टूक कहा कि यूजीसी न था न आएगा और न रहेगा। वहीं विपक्षी नेताओं की तुलना बंदर के नाच से कर दी। सीजेपी के आंदोलन को लेकर उन्होंने युवाओं को बरगलाने और विदेश से फंडिंग होने का आरोप लगाया। राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे हो गए हैं जैसे बंदर नाच रहा हो। कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। उन्होंने कहा कि जब बंदर बाबा को देखता हूं तो दुख होता है।

कॉकरोच-पोकरोच के नाम पर बरगलाया जा रहा- बृजभूषण सीजेपी के मुद्दे पर भी बृजभूषण शरण सिंह ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को कॉकरोच-पोकरोच के नाम पर बरगलाकर आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है। युवाओं को इस तरह के आंदोलनों में शामिल करने के बजाय सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। व्यापारियों ने भी आंदोलन से जुड़े लोगों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी।