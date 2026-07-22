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नमाज विवाद में बृजभूषण का माफीनामा, कहा- नगा साधुओं ने की मुस्लिम आक्रांताओं से हनुमानगढ़ी की रक्षा

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह का अब कहना है कि हनुमानगढ़ी में नमाज को लेकर उनकी तरफ से अधूरी बात कही गई थी।  इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है।

नमाज विवाद में बृजभूषण का माफीनामा, कहा- नगा साधुओं ने की मुस्लिम आक्रांताओं से हनुमानगढ़ी की रक्षा

अयोध्या की हनुमानगढ़ी को लेकर पूर्व भाजपा सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने चार दिन पहले दिए गए अपने बयान पर माफी मांग ली है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके साथ ही दावा किया था कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम ने कराया था। अब अपनी दोनों बातों से बृजभूषण सिंह पलट गए हैं। अब कहा कि वो बयान अधूरा था। कहा कि नगा साधुओं ने मुस्लिम आक्रांताओं से हनुमानगढ़ी की रक्षा की थी। यह भी कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई लेकिन परिसर में पढ़ी गई थी।

दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर दान चोरी पर हमलावर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नमाज की बात उठाई थी। सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग आज राम मंदिर की आस्था की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने ही हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी।

बृजभूषण सिंह ने क्या किया था दावा

सीएम योगी के इसी दावे को लेकर जब बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने हनुमानगढ़ी में कभी नमाज पढ़ने की बाते से ही इनकार कर दिया था। साफ कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। यह भी जोड़ा कि जो लोग नमाज पढ़ने की बातें कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया है। आज भी उसका नाम मंदिर पर लगे पत्थर पर लिखा है।

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अब अयोध्या महात्म और भगवान शिव की चर्चा

बृजभूषण का यह बयान तेजी से वायरल हुआ। सपा ने इस बयान के बहाने सीएम योगी पर तीखा हमला शुरू कर दिया था। इस बीच मंगलवार को एक बार फिर इसी मामले पर बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया और पिछले बयान के लिए माफी भी मांग ली। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे मुंह से यह निकला था कि इसका निर्माण एक मुस्लिम ने कराया था। यह आधी अधूरी बात है। अब कहा कि अयोध्या के माहत्म में यह बात आती है कि भगवान शिव ने पार्वती जी से चर्चा करते हुए कहा था कि राजरथ द्वार यानी उत्तर तरफ हनुमान जी विराजमान हैं। यानी जब भगवान शिव बताते हैं कि हनुमानगढ़ी अस्तित्व में है तो यह किसी का निर्माण कराया हुआ नहीं है।

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गूगल पर फोड़ा ठीकरा

आगे उन्होंने कहा कि एक घटना 1887 में घटती है। उस समय मुगल वंशज शिराजुद्दौला का शासन था। उससे पहले बिन कासिम ने राम मंदिर पर कब्जा कर लिया और मंदिर को तोड़ डाला था। उसी प्रकार लगातार मुस्लिम आक्रांताओं का हमला हनुमानगढ़ी पर भी होता रहा। मुस्लिम आक्रांता इस बात का प्रयास करते रहे कि हनुमानगढ़ी को भी ध्वस्त कर दिया जाए। तब वहां के नगा साधु ऐसा नहीं करने दिए। जब शिराजुद्दौला आए तो हनुमानगढ़ी में याचक के रूप में गए। इसका उन्हें लाभ हुआ। इस पर शिराजुद्दौला ने 52 बीघा जमीन मंदिर को दे दिया था। गूगल ने इसी को लिख दिया कि शिराजुद्दौला ने मंदिर का निर्माण कराया है।

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मुख्यमंत्री की बातों को काटने का प्रश्न ही नहीं

बृजभूषण ने आगे कहा कि मुझसे पूछा गया था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई या नहीं। मैंने कहा था नहीं। हालांकि मुझे कहना चाहिए था सीढ़ियों पर नहीं पढ़ी गई लेकिन परिसर में पढ़ी गई थी। बृजभूषण ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वह भी सच है। संतों ने जो कहा वह भी सही है। मैंने भी जो कहा वह भी सही था। मुझे पूरी बात कहनी चाहिए थी। मुझे कहना चाहिए था कि सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई लेकिन परिसर में पढ़ी गई थी। अगर मैंने पूरी बात कही होती तो इस तरह बवाल नहीं होता। बृजभूषण ने सफाई देते हुए यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की बातों को काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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