नमाज विवाद में बृजभूषण का माफीनामा, कहा- नगा साधुओं ने की मुस्लिम आक्रांताओं से हनुमानगढ़ी की रक्षा

बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह का अब कहना है कि हनुमानगढ़ी में नमाज को लेकर उनकी तरफ से अधूरी बात कही गई थी। इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है।

अयोध्या की हनुमानगढ़ी को लेकर पूर्व भाजपा सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने चार दिन पहले दिए गए अपने बयान पर माफी मांग ली है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके साथ ही दावा किया था कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम ने कराया था। अब अपनी दोनों बातों से बृजभूषण सिंह पलट गए हैं। अब कहा कि वो बयान अधूरा था। कहा कि नगा साधुओं ने मुस्लिम आक्रांताओं से हनुमानगढ़ी की रक्षा की थी। यह भी कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई लेकिन परिसर में पढ़ी गई थी।

दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर दान चोरी पर हमलावर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नमाज की बात उठाई थी। सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग आज राम मंदिर की आस्था की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने ही हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी।

बृजभूषण सिंह ने क्या किया था दावा सीएम योगी के इसी दावे को लेकर जब बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने हनुमानगढ़ी में कभी नमाज पढ़ने की बाते से ही इनकार कर दिया था। साफ कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। यह भी जोड़ा कि जो लोग नमाज पढ़ने की बातें कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया है। आज भी उसका नाम मंदिर पर लगे पत्थर पर लिखा है।

अब अयोध्या महात्म और भगवान शिव की चर्चा बृजभूषण का यह बयान तेजी से वायरल हुआ। सपा ने इस बयान के बहाने सीएम योगी पर तीखा हमला शुरू कर दिया था। इस बीच मंगलवार को एक बार फिर इसी मामले पर बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया और पिछले बयान के लिए माफी भी मांग ली। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे मुंह से यह निकला था कि इसका निर्माण एक मुस्लिम ने कराया था। यह आधी अधूरी बात है। अब कहा कि अयोध्या के माहत्म में यह बात आती है कि भगवान शिव ने पार्वती जी से चर्चा करते हुए कहा था कि राजरथ द्वार यानी उत्तर तरफ हनुमान जी विराजमान हैं। यानी जब भगवान शिव बताते हैं कि हनुमानगढ़ी अस्तित्व में है तो यह किसी का निर्माण कराया हुआ नहीं है।

गूगल पर फोड़ा ठीकरा आगे उन्होंने कहा कि एक घटना 1887 में घटती है। उस समय मुगल वंशज शिराजुद्दौला का शासन था। उससे पहले बिन कासिम ने राम मंदिर पर कब्जा कर लिया और मंदिर को तोड़ डाला था। उसी प्रकार लगातार मुस्लिम आक्रांताओं का हमला हनुमानगढ़ी पर भी होता रहा। मुस्लिम आक्रांता इस बात का प्रयास करते रहे कि हनुमानगढ़ी को भी ध्वस्त कर दिया जाए। तब वहां के नगा साधु ऐसा नहीं करने दिए। जब शिराजुद्दौला आए तो हनुमानगढ़ी में याचक के रूप में गए। इसका उन्हें लाभ हुआ। इस पर शिराजुद्दौला ने 52 बीघा जमीन मंदिर को दे दिया था। गूगल ने इसी को लिख दिया कि शिराजुद्दौला ने मंदिर का निर्माण कराया है।