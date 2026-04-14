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फतेहपुर की निकली शादी के झांसे से दूल्हे को ठगने वाली दुल्हनिया, गोरखपुर में बनाया था ठिकाना

Apr 14, 2026 05:56 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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शादी के नाम पर ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। ऐसी ही एक लुटेरी दुल्हन की गोरखपुर पुलिस तलाश कर रही है। इस दुल्हन की पहचान हो गई है। वह फतेहपुर की रहने वाली है। पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रही है।पुलिस उसके गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

फतेहपुर की निकली शादी के झांसे से दूल्हे को ठगने वाली दुल्हनिया, गोरखपुर में बनाया था ठिकाना

UP News: शादी का झांसा देकर राजस्थान के परिवार से लूट में शामिल लुटेरी दुल्हन मूलरूप से फतेहपुर की रहने वाली है। जांच में पता चला है कि गोरखपुर के एम्स इलाके के कूड़ाघाट में किराये का कमरा लेकर रहती थी। इसके पहले पुलिस को पता था कि वह सोनबरसा के पास किराये पर रहती थी। पहचान के बाद अब पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। हालांकि, कथित बहन की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के कोटा जिले के परिवार को गोरखपुर बुलाकर फर्जी शादी और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दुल्हन लगातार ठिकाना बदल रही है। जांच के दौरान उसके मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस कूड़ाघाट स्थित किराए के मकान तक पहुंची। मकान मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि युवती कुछ समय से यहां रह रही थी, लेकिन घटना के बाद अचानक कमरा छोड़कर फरार हो गई।

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पुलिस को संदेह है कि वह गिरोह के अन्य सदस्यों के संपर्क में रहकर अलग-अलग जगहों पर छिपती रही है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि युवती मूल रूप से फतेहपुर जिले की रहने वाली है और पहले भी इसी तरह की वारदातों में शामिल रह चुकी है। पुलिस अब उसके पुराने रिकार्ड को खंगाल रही है। इस मामले में पुलिस पहले ही हिस्ट्रीशीटर समेत गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि आरोपी युवती की पहचान हो गई है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें लगी है। गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क कर पर्दाफाश कर लिया जाएगा।

गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस

जाल में फंसाकर राजस्थान के परिवार के युवक की फर्जी शादी कराकर और पुलिस बनकर तीन लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने गिरोह में शामिल हरियाणा के बिचौलिया, चिलुआताल थाने के हिस्ट्रीशीटर और मुख्य आरोपी सहित सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लुटेरी दुल्हन और उसकी फर्जी बहन की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।

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एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र व सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने शनिवार को गोरखपुर पुलिस लाइन में प्रेस कांफ्रेंस में बताया था कि राजस्थान के कोटा के मुकेश मीणा अपने भाई ब्रह्ममोहन मीणा की शादी खोज रहे थे। उनकी मुलाकात हरियाणा के रहने वाले राजू शर्मा से हो गई। उसने गोरखपुर की तीन लड़कियों के फोटो भेजे और एक फोटो पंसद आने पर शादी तय करा दी। राजू 12 मार्च को परिवार को लेकर गोरखपुर आया। यहां हिस्ट्रीशीटर अंकुर सिंह के घर पर कथित मौसी शैला देवी शादी के लिए एक लड़की को लेकर आई और जयमाल करा दिया गया।

जयमाल होते ही अंकुर सिंह दरोगा बनकर अपने तीन लोगों को सिपाही और होमागर्ड बताते हुए पहुंच गया। फर्जी आईकार्ड दिखाया और पूरे परिवार को गलत तरीके से शादी करने की धमकी देकर बंधक बना लिया। फिर जेल भेजने की धमकी देते हुए रुपयों की मांग की। मुकेश ने फोन कर अपनी पत्नी से पैसे मांगे। इसके बाद रुपये लेकर आरोपी फरार हो गए। जांच में पता चला कि शैला 20 हजार लेकर फर्जी मौसी बनी थी तो बहन बनी युवती ने 15 हजार रुपये लिए थे। 13 मार्च को हुई इस घटना में पीड़ित परिवार ने कोटा शहर में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी, जहां से केस चिलुआताल थाने में ट्रांसफर किया गया। आरोपियों के पास से 1.66 रुपये नकद, दो पुलिस का कूटरचित पहचान पत्र बरामद किया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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