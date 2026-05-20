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शादी के बाद पहली बार मायके आई, सोलह श्रृंगार कर प्रेमी संग फंदे से झूल गई नई दुल्हन

Ajay Singh संवाददाता, बबेरू (बांदा)
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शादी के बाद ससुराल से पहली बार अपने मायके आई एक नवविवाहिता सोलह शृंगार कर प्रेमी के साथ फांसी के फंदे पर झूल गई। बुधवार की सुबह गांव के बाहर बगीचे में पेड़ की डाल से दोनों लटके मिले। लोगों ने उन्हें इस हाल में देखा तो घरवालों को जानकारी दी। परिवारवाले दौड़ते-भागते मौके पर पहुंचे।

शादी के बाद पहली बार मायके आई, सोलह श्रृंगार कर प्रेमी संग फंदे से झूल गई नई दुल्हन

UP News : उत्तर प्रदेश के बांदा में दुखी कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां शादी के बाद ससुराल से पहली बार अपने मायके आई एक नवविवाहिता सोलह शृंगार कर प्रेमी के साथ फांसी के फंदे पर झूल गई। बुधवार की सुबह गांव के बाहर बगीचे में पेड़ की डाल से दोनों लटके मिले। लोगों ने उन्हें इस हाल में देखा तो आनन-फानन में घरवालों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही दोनों के परिवारवाले दौड़ते-भागते मौके पर पहुंचे। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बांदा के मरका क्षेत्र के अधाव गांव के रहने वाले 20 साल के सुभाष और 19 साल की रोशनी मंगलवार रात घर से लापता हो गए थे। दोनों के परिवारीजनों ने उनकी काफी तलाश की लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। बुध‌वार सुबह गांव से 200 मीटर दूर बगीचे में पेड़ से साड़ी के फंदे से दोनों लटकते मिले। खेतों की ओर गए गांववालों ने देखा तो हैरान रह गए। उनमें से किसी ने तत्काल उनके परिवारीजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिवारीजनों ने बताया कि अभी सात मई को ही रोशनी का विवाह बिसंडा क्षेत्र के घूरी गांव के जगप्रसाद के साथ हुआ था। वह 16 मई को ससुराल से अपने मायके चौथी में आई थी।

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क्या बोली पुलिस

पुलिस का कहना है कि नवविवाहिता और युवक के शव एक ही पेड़ पर लटकते हुए मिले हैं। जांच में कुछ बातें सामने आई हैं। पुलिस उनकी तहकीकात कर रही है। परिवारीजनों से इस बारे में पता चला है कि युवती अपनी ससुराल से पहली बार मायके आर्ठ थी। रात में वह सज-धजकर कहीं चली गई। परिवारीजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह प्रेमी के साथ फंदे से लटकने की जानकारी हुई।

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तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों के परिवारीजनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों शादी करना चाह रहे थे लेकिन उनके परिवारीजन इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस सभी बातों की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, इस घटना को लेकर गांव में हर कोई दुखी है। लोग दोनोंं के इस आत्मघाती कदम पर अफसोर जता रहे हैं। बुधवार को दिन भर हर किसी की जुबान पर इसी घटना की चर्चा रही।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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