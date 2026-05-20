शादी के बाद पहली बार मायके आई, सोलह श्रृंगार कर प्रेमी संग फंदे से झूल गई नई दुल्हन

शादी के बाद ससुराल से पहली बार अपने मायके आई एक नवविवाहिता सोलह शृंगार कर प्रेमी के साथ फांसी के फंदे पर झूल गई। बुधवार की सुबह गांव के बाहर बगीचे में पेड़ की डाल से दोनों लटके मिले। लोगों ने उन्हें इस हाल में देखा तो घरवालों को जानकारी दी। परिवारवाले दौड़ते-भागते मौके पर पहुंचे।

UP News : उत्तर प्रदेश के बांदा में दुखी कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां शादी के बाद ससुराल से पहली बार अपने मायके आई एक नवविवाहिता सोलह शृंगार कर प्रेमी के साथ फांसी के फंदे पर झूल गई। बुधवार की सुबह गांव के बाहर बगीचे में पेड़ की डाल से दोनों लटके मिले। लोगों ने उन्हें इस हाल में देखा तो आनन-फानन में घरवालों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही दोनों के परिवारवाले दौड़ते-भागते मौके पर पहुंचे। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बांदा के मरका क्षेत्र के अधाव गांव के रहने वाले 20 साल के सुभाष और 19 साल की रोशनी मंगलवार रात घर से लापता हो गए थे। दोनों के परिवारीजनों ने उनकी काफी तलाश की लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। बुध‌वार सुबह गांव से 200 मीटर दूर बगीचे में पेड़ से साड़ी के फंदे से दोनों लटकते मिले। खेतों की ओर गए गांववालों ने देखा तो हैरान रह गए। उनमें से किसी ने तत्काल उनके परिवारीजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिवारीजनों ने बताया कि अभी सात मई को ही रोशनी का विवाह बिसंडा क्षेत्र के घूरी गांव के जगप्रसाद के साथ हुआ था। वह 16 मई को ससुराल से अपने मायके चौथी में आई थी।

क्या बोली पुलिस पुलिस का कहना है कि नवविवाहिता और युवक के शव एक ही पेड़ पर लटकते हुए मिले हैं। जांच में कुछ बातें सामने आई हैं। पुलिस उनकी तहकीकात कर रही है। परिवारीजनों से इस बारे में पता चला है कि युवती अपनी ससुराल से पहली बार मायके आर्ठ थी। रात में वह सज-धजकर कहीं चली गई। परिवारीजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह प्रेमी के साथ फंदे से लटकने की जानकारी हुई।