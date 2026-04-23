Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सज-धज कर बारात का इंतजार करती रही दुल्हन, दूल्हे ने दूसरी लड़की से कर ली कोर्ट मैरिज

Apr 23, 2026 05:39 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, रायरबरेली
share

रायबरेली के एक गांव में बीते मंगलवार को बारात आनी थी। दुल्हन जोड़े में सजी धजी बेसब्री से मंडप के नीचे दूल्हे के पहुंचने का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक दुल्हे के घर से फोन आया कि बारात नहीं आ रही है। वर पक्ष से जब संपर्क किया गया तो पता चला कि दूल्ह अन्य लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका है।

सज-धज कर बारात का इंतजार करती रही दुल्हन, दूल्हे ने दूसरी लड़की से कर ली कोर्ट मैरिज

यूपी के रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सरेनी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते मंगलवार को बारात आनी थी। दुल्हन जोड़े में सजी धजी बेसब्री से मंडप के नीचे दूल्हे के पहुंचने का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक दुल्हे के घर से फोन आया कि बारात नहीं आ रही है। यह सुनते ही कन्या पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और शादी की तैयारियों के बीच सन्नाटा छा गया। बारातियों के स्वागत के लिए तैयार किया गया खाने पीने का सामान बर्बाद हो गया। मामला थाने पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद कोई बात नहीं बनी।

सरेनी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक के साथ तय हुई थी। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बीते मंगलवार को घर मेहमानों से भरा था और बारात के स्वागत की तैयारियां भी चल रही थी। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी बारात नहीं आई। जब दुल्हन पक्ष ने वर पक्ष से संपर्क किया तो पता चला कि दूल्हा पहले ही किसी अन्य लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका है। पीड़िता के अनुसार तिलक, बरीक्षा और शादी की तैयारियों में कन्या पक्ष का लगभग दस लाख रुपये खर्च किए जा चुका है। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखकर यह रिश्ता तय किया गया। सीओ अमित सिंह ने बताया कि जांच कराए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:दुल्हन के कान में सहेली ने कही कुछ बात; शादी छोड़कर उसके साथ गई, दूल्हा भी दंग

इटावा में डीजे बजाने को लेकर वर-वधू पक्ष भिड़े

उधर, इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर बारातियों और लड़की पक्ष के बीच हुई मारपीट में दूल्हे के भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

हाथरस के सिकंदराऊ क्षेत्र से बारात चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव में आई थी। शादी का कार्यक्रम एक गेस्ट हाउस में चल रहा था। देर रात समय अधिक होने पर बारात पक्ष के लोगों ने डीजे बंद कराने को कहा। इस पर लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जताई और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दूल्हे का भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:1 दुल्हन- 4 दूल्हे; पहला भागा, दूसरा बीमार, तीसरे का इनकार; चौथे से शादी लेकिन…

घटना से शादी समारोह में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मेहमानों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दूल्हे के भाई की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:स्टेज पर दूल्हे को लड़खड़ाते हुए देख दुल्हन का चढ़ा पारा, शादी से किया इनकार
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Raebareli News Raebareli Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।