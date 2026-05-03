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दुल्हन कश्यप तो दूल्हा निकला गुर्जर, यूपी में जाति को लेकर शादी में बवाल, रात में खाना छोड़कर भागे बाराती

May 03, 2026 11:01 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली जिले में जाति को लेकर एक शादी में बवाल हो गया। यहां दुल्हन किसी और जाति की थी तो दूल्हा दूसरी जाति का। जब दूल्हे की जाति की जानकारी हुई तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी।

दुल्हन कश्यप तो दूल्हा निकला गुर्जर, यूपी में जाति को लेकर शादी में बवाल, रात में खाना छोड़कर भागे बाराती

Bareilly News: लवमैरिज को छोड़कर भारत में ज्यादातर शादी-ब्याह जाति-बिरादरी में ही तय किए जाते हैं। आज भी बड़े बुजुर्ग गैर बिरादरी में शादी करने के लिए बचते हैं। लेकिन बरेली जिले में जाति को लेकर एक शादी में बवाल हो गया। यहां दुल्हन किसी और जाति की थी तो दूल्हा दूसरी जाति का। जब दूल्हे की जाति की जानकारी हुई तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि बाराती खाना छोड़कर रात में ही भाग गए। दुल्हन के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया किया। दूल्हा सहित पांच लोगों को बंधक बना लिया। कुछ लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। इसके बाद दूल्हा बिना दुल्हन के घर लौट गया।

मीरगंज क्षेत्र के गांव बहरोली में ग्रामीण के घर उसके साढू की बेटी रहती है। साढू सिरौली क्षेत्र का निवासी है। ग्रामीण के साढू की मृत्यु होने के बाद से उनकी बेटी बहरोली में मौसा के घर रह रही है। बिचौलिया ने बीते दिनों युवती की शादी आंवला के गांव के युवक से तय कर दी थी। युवती की शादी तय होने के बाद उसके मौसा रिश्तेदारों संग युवक के घर जाकर लगन चढ़ा आए। गुरुवार रात में युवती की बारात गांव पहुंची। बारात गांव में चढ़ने लगी। कुछ बारातियों ने बहरोली की एक दुकान पर गाड़ी रुकवाकर गांव में गुर्जर बस्ती के बारे में पूछ लिया, फिर क्या था। बात यहीं से बिगड़ गई।

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बारातियों के पूछने पर पता चली दूल्हे की जाति

दुकानदार ने बताया हमारे गांव में कोई गुर्जर नहीं रहते हैं। इसी बात पर दूल्हे की जाति का राज खुल गया। दुल्हन कश्यप थी और दूल्हा गुर्जर निकला। जानकारी पर युवती के रिश्तेदारों ने दूल्हा से कश्यप जाति की कुली पूछी। दूल्हा कुली नहीं बता सका। इसी बात को लेकर हाथापाई शुरू हो गई। रात में ही बाराती खाना और अपने वाहन छोड़कर भागने लगे। जिधर रास्ता दिखा उधर दौड़ लगा दी। लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हा सहित उसके पांच परिजनों को घेर लिया। शादी कराने वाला बिचौलिया भी खिसक गया। सूचना पर 112 पुलिस रात में ही पहुंच गई।

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रात में ही दूल्हा पक्ष ने की बारात में खर्च की भरपाई

दुल्हन के रिश्तेदारों ने शादी से इंकार कर दिया। कुछ लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। दूल्हा पक्ष ने रात में ही बारात में हुए खर्च की भरपाई कर दी। लगन में दिया सामान दूल्हा पक्ष ने लड़की पक्ष को शुक्रवार को लौटा दिया। प्रधान वीरपाल ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद गांव में रुके बाराती भी अपने घर चले गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सामान लौटाने पर उन्हें गांव से जाने दिया जाएगा। एसओ संजय तोमर ने बताया बहरोली में आई बारात में कुछ विवाद होने पर किसी ने 112 को कॉल की थी लेकिन कोई थाने नहीं आया। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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