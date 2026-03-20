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योजना का पैसा मिलते ही बेवफा हुई दुल्हन, सबकी आंखों में झोंकी 'धूल', दूल्हे के अरमानों पर फेरा पानी

Mar 20, 2026 08:07 pm ISTDinesh Rathour झांसी
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झांसी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सामूहिक विवाह योजना का पैसा मिलते ही दुल्हन बेवफा हो गई। शादी के 20 दिन बाद वह सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग निकली।

योजना का पैसा मिलते ही बेवफा हुई दुल्हन, सबकी आंखों में झोंकी 'धूल', दूल्हे के अरमानों पर फेरा पानी

Jhansi News: झांसी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सामूहिक विवाह योजना का पैसा मिलते ही दुल्हन बेवफा हो गई। शादी के 20 दिन बाद वह सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग निकली। दुल्हन ने दूल्हे के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। दूल्हे ने सुहागरात को लेकर जो सपने देखे थे सभी को चकनाचूर करके चली गई। दरअसल बीती 19 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत वर-वधू परिणय सूत्र में बंधे। 25 अप्रैल को विदाई बाद दुल्हन को ससुराल आना था। पर, इससे पहले योजना की रकम उसके खाते में आते ही वह फरार हो गई। यह आरोप पीड़ित पति ने लगाए हैं। उसने पुलिस से शिकायत की है।

बबीना थाना क्षेत्र के गांव खैलार के रहने वाले शैलेन्द्र सनौरिया की शादी 19 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मसीहागंज की निवासी एक युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों प्रमाण पत्र मिला। वहीं दोनों परिवारों के बीच तय हुआ कि 25 अप्रैल को धूमधाम से रिसेप्शन होगा। वर-वधू पक्ष के नाते-रिश्तेदारों को खाना दिया जाएगा। पार्टी होगी। इसके बाद दुल्हन की विदाई की जाएगी।

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शादी के बाद से मायके में रह रही थी दुल्हन

शैलेंद्र ने बताया कि इसी कारण से दुल्हन अपने मायके में ही रह रही थी। एकाध बार उसकी बात भी हुई। लेकिन, उसे कुछ आभास नहीं हुआ। आरोप लगाया कि 10 या 11 मार्च को जैसे ही दुल्हन के खाते में योजना के तहत करीब 60 हजार रुपये की राशि आई तो वह गायब हो गई। आरोप है कि वह किसी युवक साथ चली गई है। उन्होंने इसकी सूचना चौकी व सीपरी थाने में दी है। समाज कल्याण विभाग में भी शिकायत की है। ताकि आगे कोई दिक्कत न आए।

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साहब, गिफ्ट भी लिए, अब नहीं रखना चाहते

पीड़ित शैलेंद्र सनौरिया ने बताया कि पहले सीपरी चौकी, फिर थाने में 12 तारीख से लगातार जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी हुई थी। घरवालों ने कहा कि 25 अप्रैल को विदा करेंगे। रिशेप्सन दिया जाएगा। पता चला कि 12 तारीख को युवती कहीं चली गई। उसके लिए गिफ्ट भी लेखा रखा था, इससे पहले उसके खाते में योजना का पैसा आया था। अब वह उसे नहीं रखना।

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अच्छी तरह होती था बात, नहीं हुआ आभाष

पीड़ित ने बताया कि दुल्हन से अच्छी तरह बात होती थी। उसे गिफ्ट दिए। कुछ समय पहले मोबाइल दिलाया था। जो आज इस तरह का कदम उठाया है उसके साथ कल भी हो सकता है। बताया, वह बढ़िया बात करती थी वीडियो कॉलिंग पर परिजनों के साथ घुल-मिल गई थी। उसे कोई आभाष नहीं हुआ। इस बीच उसे शॉपिंग भी कराई है। बताया, समाज कल्याण विभाग गए थे। उनके पास सॉर्टीफिकेट भी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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