योजना का पैसा मिलते ही बेवफा हुई दुल्हन, सबकी आंखों में झोंकी 'धूल', दूल्हे के अरमानों पर फेरा पानी

झांसी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सामूहिक विवाह योजना का पैसा मिलते ही दुल्हन बेवफा हो गई। शादी के 20 दिन बाद वह सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग निकली।

Jhansi News: झांसी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सामूहिक विवाह योजना का पैसा मिलते ही दुल्हन बेवफा हो गई। शादी के 20 दिन बाद वह सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग निकली। दुल्हन ने दूल्हे के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। दूल्हे ने सुहागरात को लेकर जो सपने देखे थे सभी को चकनाचूर करके चली गई। दरअसल बीती 19 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत वर-वधू परिणय सूत्र में बंधे। 25 अप्रैल को विदाई बाद दुल्हन को ससुराल आना था। पर, इससे पहले योजना की रकम उसके खाते में आते ही वह फरार हो गई। यह आरोप पीड़ित पति ने लगाए हैं। उसने पुलिस से शिकायत की है।

बबीना थाना क्षेत्र के गांव खैलार के रहने वाले शैलेन्द्र सनौरिया की शादी 19 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मसीहागंज की निवासी एक युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों प्रमाण पत्र मिला। वहीं दोनों परिवारों के बीच तय हुआ कि 25 अप्रैल को धूमधाम से रिसेप्शन होगा। वर-वधू पक्ष के नाते-रिश्तेदारों को खाना दिया जाएगा। पार्टी होगी। इसके बाद दुल्हन की विदाई की जाएगी।

शादी के बाद से मायके में रह रही थी दुल्हन शैलेंद्र ने बताया कि इसी कारण से दुल्हन अपने मायके में ही रह रही थी। एकाध बार उसकी बात भी हुई। लेकिन, उसे कुछ आभास नहीं हुआ। आरोप लगाया कि 10 या 11 मार्च को जैसे ही दुल्हन के खाते में योजना के तहत करीब 60 हजार रुपये की राशि आई तो वह गायब हो गई। आरोप है कि वह किसी युवक साथ चली गई है। उन्होंने इसकी सूचना चौकी व सीपरी थाने में दी है। समाज कल्याण विभाग में भी शिकायत की है। ताकि आगे कोई दिक्कत न आए।

साहब, गिफ्ट भी लिए, अब नहीं रखना चाहते पीड़ित शैलेंद्र सनौरिया ने बताया कि पहले सीपरी चौकी, फिर थाने में 12 तारीख से लगातार जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी हुई थी। घरवालों ने कहा कि 25 अप्रैल को विदा करेंगे। रिशेप्सन दिया जाएगा। पता चला कि 12 तारीख को युवती कहीं चली गई। उसके लिए गिफ्ट भी लेखा रखा था, इससे पहले उसके खाते में योजना का पैसा आया था। अब वह उसे नहीं रखना।