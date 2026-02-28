Hindustan Hindi News
सुहागरात पर दूल्हे की आई शामत, दुल्हन ने चाकू से किया वार, 5 दिन बाद चाचा संग भागी

Feb 28, 2026 09:38 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, हाथरस
हाथरस में सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि घटना के अगले दिन उसने पति के साथ रहने की बात कही, लेकिन शादी के महज पांच दिन बाद वह रिश्ते के चाचा संग फरार हो गई। वहीं, जब इस बात की भनक दूल्हे को लगी तो वह हैरान रह गया और थाने में तहरीर दी।

सुहागरात पर दूल्हे की आई शामत, दुल्हन ने चाकू से किया वार, 5 दिन बाद चाचा संग भागी

यूपी के हाथरस से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि अगले ही दिन वह पति के साथ रहने की बात कही। लेकिन शादी के पांच दिन बाद ही वह रिश्ते के चाचा के संग फरार हो गई। इस पर दूल्हे ने नई नवेली दुल्हन के जेवर व नगदी लेकर फरार हो जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर कोतवाली सदर में थी। तहरीर के बाद पुलिस ने युवती से संपर्क किया। प्रथम दृष्टता जांच में स्पष्ट हुआ कि युवती अपने प्रेमी के साथ चली गई, युवती ने जेवर न नगदी लेकर जाने की बात से भी इनकार किया है।

चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती की शादी 21 फरवरी को शहर के एक मोहल्ले में रहने वाले युवक से हुई। युवक ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी पत्नी 23 फरवरी को युवती ने उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन वह बच गया। इसके बाद पत्नी ने उसे बताया कि वह ठीक है और वह उसके साथ रहना चाहती है। सुनील कुमार ने बताया कि 25 फरवरी को पत्नी ने उसके लिए खाना बनाया और उसे खिलाया, लेकिन उसने खुद खाना नहीं खाया। रात में सुनील कुमार सो गया और जब वह सुबह उठा तो मोनिका लापता थी। उसने देखा कि उसके घर से कीमती जेवर और नकदी गायब हैं।

पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की छानबीन में युवती ने बताया है कि वो अपने रिश्ते के चाचा के साथ गई है। उसके परिजनों ने जबरन उसकी शादी युवक से कर दी। युवक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जबकि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। युवती ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके ससुराल में कोई जेवर नहीं है। तोड़िया और कुंडल पहनकर वह आई है। जेवरात व नगदी ले जाने व खाने में कोई नशीला पदार्थ खिला दिए जाने की बात भी गलत है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
