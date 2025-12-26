Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbride s desires dashed on her wedding night when she opened her eyes she saw her husband leaving sister in law s bedroom
सुहागरात पर ठंडे हुए दुल्हन के अरमान, आंख खुली तो जेठानी के बेडरूम से निकलता दिखा पति

सुहागरात पर ठंडे हुए दुल्हन के अरमान, आंख खुली तो जेठानी के बेडरूम से निकलता दिखा पति

संक्षेप:

शादी के अगले दिन ही वह विदा होकर अहमदाबाद चली गई। वहां दावते वलीमा हुआ। ससुराल पहुंचने के बाद सुहागरात पर वह पूरी रात पति का इंतजार करती रही लेकिन पति कमरे में नहीं आया। सुबह देखा कि पति जेठानी के कमरे से निकल रहे थे। यही क्रम हर रात चलता रहा।

Dec 26, 2025 06:31 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सुहागरात पर एक नई नवेली दुल्हन के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। रात भर वह सजी-धजी कमरे में पति का इंतजार करते रह गई। पति कमरे में नहीं आया। सुबह आंख खुली तो पति जेठानी के कमरे से निकलते दिखा। फिर हर रात यही क्रम चलता रहा। आखिर एक दिन दुल्हन का सब्र जवाब दे गया। उसने विरोध किया तो पति और जेठानी ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। फिर दहेज की मांग करनी शुरू कर दी और आखिरकार मारपीट कर घर से निकाल दिया।

ये आरोप महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए खुद लगाए। उसकी शिकायत पर पुलिस ने पति, जेठ और जेठानी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र की है। 30 वर्षीय पीड़ित महिला ने अपने पति पर उसकी भाभी से अवैध संबंध रखने और दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 13 जुलाई 2025 को बांसगांव थाना क्षेत्र के एक युवक से हुआ था। पति अहमदाबाद में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। निकाह के अगले दिन ही वह विदा होकर अहमदाबाद चली गई, जहां दावते वलीमा हुआ। ससुराल पहुंचने के बाद सुहागरात के दिन वह पूरी रात पति का इंतजार करती रही लेकिन पति कमरे में नहीं आया। सुबह देखा कि पति जेठानी के कमरे से निकल रहे थे। हर रात यही क्रम चलता रहा।

लोगों की मदद से मायके पहुंची महिला

जब उसने इसका विरोध किया तो पति और जेठानी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि पैसे देने से इनकार करने पर ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। किसी तरह लोगों से मदद लेकर वह गोरखपुर स्थित मायके पहुंची और 21 अक्तूबर से यहीं रह रही है। बाद में पीड़िता के माता-पिता अहमदाबाद गए तो उन्हें घर से भगा दिया गया। बेलीपार थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पति, जेठ और जेठानी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

