Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbride revealed her true colors before mehndi faded and groom broke down tears in sitapur
मेहंदी छूटने से पहले दुल्हन ने दिखाया अपना रंग, रात में कर गई खेला, माथा पकड़कर रोने लगा दूल्हा

मेहंदी छूटने से पहले दुल्हन ने दिखाया अपना रंग, रात में कर गई खेला, माथा पकड़कर रोने लगा दूल्हा

संक्षेप:

सीतापुर में हैरान कर देने वाला सामने आया है। यहां एक दूल्हा शादी करके दुल्हन लाया था। घर में दुल्हन के आने से सभी खुश थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। दुल्हन के हाथों के अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसने अपना रंग दिखा दिया।

Thu, 27 Nov 2025 11:05 PMDinesh Rathour नैमिषारण्य (सीतापुर)
share Share
Follow Us on

यूपी के सीतापुर में हैरान कर देने वाला सामने आया है। यहां एक दूल्हा शादी करके दुल्हन लाया था। घर में दुल्हन के आने से सभी खुश थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। दुल्हन के हाथों के अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसने अपना रंग दिखा दिया। रात के अंधेरे में दुल्हन ने खेला कर दिया। दूल्हे और उसके घर वालों को जब दुल्हन की असलियत की जानकारी हुई तो वह माथा पकड़कर रोने लगे। दरअसल दुल्हन शादी के दो दिन बाद घर से सारे जेवरात लेकर फरार हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी दुल्हन का कुछ पता नहीं चला। पति की तहरीर पर नैमिषारण्य पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तलाश कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नैमिषारण्य के बकैनिया निवासी गोविंद के मुताबिक 24 नवंबर को उसकी शादी संत कबीरनगर के काली जगदीशपुर की मंजू के साथ हुई थी। वैवाहिक रस्में पूरी होने के बाद वह दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले आये थे। बुधवार रात दुल्हन मंजू करीब गहने और कपड़े लेकर फरार हो गई। गुरुवार सुबह जब परिवार के लोग उठे तो मंजू कमरे में नहीं थी। पूरे घर में खोजा पर उसका कुछ पता नहीं चला। घर में मंजू के न मिलने पर परिवार के लोग सकते में आर गये। मंजू के पिता को कैलाश को फोन कर पूछा तो पता लगा कि वह तो घर नहीं आई है। उसके मायके वालों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां भी पूछताछ की पर उसकी कोई जानकारी नहीं हुई।

गोविंद ने बताया कि मंजू साथ में करीब दो लाख रुपये के गहने भी लेकर गई है। थक हारकर शुक्रवार को गोविंद ने नैमिषारण्य थाने पहुंचकर तहरीर दी। थाना प्रभारी नैमिषारण्य नवनीत मिश्रा ने बताया तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर तलाश की जा रही है। मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया है। सर्विलांस सेल की मदद भी ली जा रही है।

ये भी पढ़ें:मेरे साथ घर से भाग चलो...प्रेमी ने मना किया तो प्रेमिका ने खा लिया जहर
ये भी पढ़ें:सुहागरात पर ठंडे कर पड़ गए दुल्हन के अरमान, कपड़े बदलकर लापता हो गया दूल्हा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Dulha-dulhan Shadi-barat UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |