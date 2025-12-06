फेरों से पहले दुल्हन का बदला मूड, दूल्हे को मानसिक बीमार बताकर शादी से किया इनकार

संक्षेप: यूपी के औरैया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां गुरुवार रात अजीतमल के बाबरपुर में एक दुल्हन ने अचानक शादी से इनकार कर दिया और दूल्हे को मानसिक रूप से असामान्य बताते हुए बारात को लौटा दिया।

यूपी के औरैया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक दूल्हा धूमधाम से बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा। जहां वधू पक्ष ने जमकर खातिरदारी की। नाश्ता-खाना के बाद शादी की बारी आई। लेकिन जैसे ही दुल्हन ने दूल्हे को देखा उसने शादी से ही इनकार कर दिया। दूल्हे को मानसिक रूप से असामान्य बताते हुए बारात लौटा दी।

शिवाजी नगर के रहने वाले रमेश की बेटी नीतू की शादी इटावा के ग्राम मोड़ी के रहने वाले लाला सिंह के बेटे शिवम से तय थी। कोतवाली क्षेत्र के बाबरपुर स्थित अयोध्याधाम गेस्ट हाउस में बैंड-बाजे के साथ बारात आई। वधू पक्ष ने धूमधाम से बारात का स्वागत किया और नाश्ता-खाना कराया। लेकिन जैसे ही दुल्हन नीतू ने दूल्हे शिवम को देखा, उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि दूल्हा ‘मानसिक रूप से असामान्य’ है। यह सुनकर वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों में हड़कंप मच गया। रिश्तेदार और बुजुर्ग काफी देर तक नीतू को समझाने-बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नीतू अपने फैसले पर अडिग रही।

परिजनों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दूल्हा शिवम और उसके परिजन बिना शादी किए ही बारात सहित वापस गांव लौट गए। पूरे घटनाक्रम के बाद गेस्ट हाउस में देर रात तक अफरातफरी और चर्चा बनी रही।