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सात फेरों और सिंदूर दान के बाद दूल्हे की हरकतों ने किया दुल्हन को नाराज, लौटाई बारात

May 04, 2026 06:29 am ISTYogesh Yadav जहांगीरगंज (अम्बेडकरनगर)
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अम्बेडकरनगर के आलापुर में एक दुल्हन ने सात फेरों के बाद शराबी दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। सिंदूर दान के बाद दूल्हा नशे में धुत होकर मंडप में पहुंचा था। काफी मान-मनौव्वल के बावजूद दुल्हन नहीं मानी और बारात को बिना विदाई के लौटना पड़ा। पुलिस ने दूल्हे का शांतिभंग में चालान किया है।

सात फेरों और सिंदूर दान के बाद दूल्हे की हरकतों ने किया दुल्हन को नाराज, लौटाई बारात

UP News: यूपी के अम्बेडकरनगर जिले के आलापुर में एक दुल्हन ने हिम्मत दिखाते हुए दूल्हे की हरकतों से परेशान होकर अपनाने से इनकार कर दिया। सात फेरों और सिंदूर दान जैसी पवित्र रस्मों के बाद जब दूल्हे की असलियत सामने आई तो दुल्हन ने समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लिया और बारात को बैरंग वापस लौटा दिया।

जयमाल और सात फेरों के बाद खुला राज

जानकारी के अनुसार, जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बिड़हर खास निवासी राजन की बारात शुक्रवार की रात पूरे लाव-लश्कर और धूमधाम के साथ सुल्तानपुर पहाड़पुर गांव पहुंची थी। वधू पक्ष ने बारात का भव्य स्वागत किया। इसके बाद जयमाल की रस्म हुई और हंसी-खुशी के माहौल में सात फेरे भी संपन्न हो गए। सिंदूर दान की रस्म पूरी होने के बाद शादी लगभग संपन्न मानी जा रही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया।

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लड़खड़ाते दूल्हे ने बिगाड़ा खेल

भोर के समय 'आंचल धराई' की रस्म होनी थी, जिसके लिए दूल्हे को मंडप में बुलाया गया। इसी बीच दूल्हा अचानक गायब हो गया। काफी तलाश के बाद जब दूल्हा करीब आधे घंटे बाद वापस लौटा तो वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे बुरी तरह लड़खड़ाते देख दुल्हन और उसके परिजनों को शक हुआ। करीब जाकर देखने पर पता चला कि दूल्हा पूरी तरह नशे में धुत था। उसने इस महत्वपूर्ण रस्म से ठीक पहले शराब का सेवन कर लिया था। दूल्हे की इस हरकत और नशे में की गई अभद्रता ने दुल्हन को झकझोर कर रख दिया।

दुल्हन का साहसी फैसला: 'नहीं जाऊंगी ससुराल'

नशे में धुत और लड़खड़ाते दूल्हे को देखकर दुल्हन का धैर्य जवाब दे गया। उसने तुरंत घोषणा कर दी कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती जो शादी के मंडप में भी गरिमा बनाए न रख सके। दुल्हन ने विदाई से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मौके पर हंगामा मच गया। दूल्हे के परिजनों और समाज के बुजुर्गों ने दुल्हन को समझाने और 'मान-मनौव्वल' की काफी कोशिश की, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही।

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थाने पहुंची पंचायत और चालान

शनिवार सुबह यह विवाद आलापुर थाने तक जा पहुंचा। थाने के परिसर में दिन भर दोनों पक्षों के बीच लंबी पंचायत चली। पुलिस और स्थानीय गणमान्य लोगों ने भी बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन ने दोटूक कह दिया कि उसे शराबी जीवनसाथी स्वीकार नहीं है। अंततः हार मानकर दोनों पक्षों के बीच लेन-देन और उपहार वापसी का समझौता हुआ। पुलिस ने दूल्हे राजन की हरकतों को देखते हुए उसका शांतिभंग (151) की आशंका में चालान कर दिया। बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। इलाके में दुल्हन के इस साहसी फैसले की काफी चर्चा हो रही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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