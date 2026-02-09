दूल्हे को देखते ही दुल्हन ने किया टेढ़ा मुंह, फिर खींचने लगी कपड़े, जयमाल से पहले ही टूट गई शादी

संक्षेप: हरदोई में शादी में बखेड़ा हो गया। दुल्हन की हरकत के चलते बारात वापस ले जानी पड़ी। जयमाल स्टेज पर आते ही दुल्हन के टेढ़ा-मेढ़ा मुंह बनाने और फिर अपने कपड़े इधर-उधर खींचने पर वरमाला से ठीक पहले एक दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया।

यूपी के हरदोई में शादी में बखेड़ा हो गया। दुल्हन की हरकत के चलते बारात वापस ले जानी पड़ी। जयमाल स्टेज पर आते ही दुल्हन के टेढ़ा-मेढ़ा मुंह बनाने और फिर अपने कपड़े इधर-उधर खींचने पर वरमाला से ठीक पहले एक दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। काफी देर तक पंचायत और समझाने-बुझाने के बाद भी जब दूल्हा शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने भी दूल्हे को समझाने की कोशिश की, पर बात नहीं बन सकी और अंततः बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई।

पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी शाहजहांपुर के परौर थाना क्षेत्र के गांव देवहड़ा निवासी हरिपाल सिंह के बेटे भूपेंद्र से एक साल पहले तय की थी। छह फरवरी को तिलक की रस्म हुई। आठ फरवरी को भूपेंद्र बारात लेकर पाली कस्बे के एक मैरिज लॉन पहुंचा। बारात का जोरदार स्वागत हुआ और द्वारचार की रस्में निभाई गईं। जयमाल के लिए दूल्हा स्टेज पर पहुंचा। कुछ देर बाद दुल्हन भी आ गई। स्टेज पर पहुंचते ही दुल्हन अचानक टेढ़ा-मेढ़ा मुंह बनाने लगी। इसके बाद उसने अपने कपड़े खींचने शुरू कर दिए।