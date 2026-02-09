दूल्हे को देखते ही दुल्हन ने किया टेढ़ा मुंह, फिर खींचने लगी कपड़े, जयमाल से पहले ही टूट गई शादी
हरदोई में शादी में बखेड़ा हो गया। दुल्हन की हरकत के चलते बारात वापस ले जानी पड़ी। जयमाल स्टेज पर आते ही दुल्हन के टेढ़ा-मेढ़ा मुंह बनाने और फिर अपने कपड़े इधर-उधर खींचने पर वरमाला से ठीक पहले एक दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया।
यूपी के हरदोई में शादी में बखेड़ा हो गया। दुल्हन की हरकत के चलते बारात वापस ले जानी पड़ी। जयमाल स्टेज पर आते ही दुल्हन के टेढ़ा-मेढ़ा मुंह बनाने और फिर अपने कपड़े इधर-उधर खींचने पर वरमाला से ठीक पहले एक दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। काफी देर तक पंचायत और समझाने-बुझाने के बाद भी जब दूल्हा शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने भी दूल्हे को समझाने की कोशिश की, पर बात नहीं बन सकी और अंततः बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई।
पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी शाहजहांपुर के परौर थाना क्षेत्र के गांव देवहड़ा निवासी हरिपाल सिंह के बेटे भूपेंद्र से एक साल पहले तय की थी। छह फरवरी को तिलक की रस्म हुई। आठ फरवरी को भूपेंद्र बारात लेकर पाली कस्बे के एक मैरिज लॉन पहुंचा। बारात का जोरदार स्वागत हुआ और द्वारचार की रस्में निभाई गईं। जयमाल के लिए दूल्हा स्टेज पर पहुंचा। कुछ देर बाद दुल्हन भी आ गई। स्टेज पर पहुंचते ही दुल्हन अचानक टेढ़ा-मेढ़ा मुंह बनाने लगी। इसके बाद उसने अपने कपड़े खींचने शुरू कर दिए।
दूल्हे ने शादी से किया इनकार
दुल्हन की असामान्य हरकतें देख दूल्हे को उसकी मानसिक स्थिति पर शक हुआ। इसके बाद उसने वरमाला से पहले ही शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष ने तबीयत खराब होने और बुखार की बात कहकर समझाने की कोशिश की पर दूल्हा नहीं माना। रात करीब डेढ़ बजे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी समझाया मगर दूल्हा तैयार नहीं हुआ। अंततः यह तय हुआ कि यदि 15-20 दिन में लड़की की तबीयत ठीक होती है तो दोबारा बारात आएगी, अन्यथा शादी में हुए खर्च और लेनदेन का आपसी निपटारा किया जाएगा। तब तक दोनों पक्ष कहीं और शादी नहीं करेंगे। सुबह करीब पांच बजे दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात लेकर लौट गया। एसआई अतुल शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों में लिखित समझौता हो गया है। इसके बाद बारात वापस भेज दी गई।
