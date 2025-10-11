Hindustan Hindi News
अलीगढ़ में शादी के महज दो दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन रात के समय ससुराल वालों को चकमा देकर फरार हो गई। युवती ने रात के समय सोने के कंगन, अंगूठी, मंगलसूत्र समेत अन्य जेवर और नगदी चुराई। फिर घर की दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे उतरकर भाग गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़Sat, 11 Oct 2025 06:15 PM
सुहागरात के अगले दिन ही दुल्हे को लगा तगड़ा झटका, जेवर-कैश लेकर फरार हो गई नई नवेली दुल्हन

यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के महज दो दिन के भीतर ही नई नवेली दुल्हन ने ससुरालजनों के साथ खेल कर दिया। रात के समय चकमा देकर जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। अगली सुबह घर में बहू और जेवर गायब देख ससुरालियों के पैरों जमीन खिसक गई। उन्होंने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई।

ये मामला शहर के एक कस्बे का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पिता ने अपने बेटे की शादी क्षेत्र की ही एक युवती के संग 9 अक्तूबर को हुई थी। रीति-रिवाज के साथ दोनों ने सात जन्मों की कसम खाते हुए रस्में पूरी की। दुल्हन ससुराल पहुंची तो पारंपरिक तौर पर उसे जेवर और नकदी भेंट की गई। शादी के अगले दिन यानि 10 अक्तूबर की रात जब परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए तब दुल्हन ने अलमारी से जेवर जिसमें चार सोने के कंगन, एक सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र और अन्य जेवर लेकर घर की दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे फरार हो गई।

अगली सुबह जब परिवार सोकर जागा तो दुल्हन अपने कमरे में नहीं थी। वहीं, अलमारी में से जेवर और कैश गायब थे। ये देख ससुरालियों को समझने में देर नहीं हुई। आनन-फानन में वह सासनी गेट थाना पहुंचे। जहां मामला दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि दुल्हन ने ये शादी जानबूझकर की, जिससे जेवर लेकर फरार हो सके। परिजनों ने दुल्हन के साथ दलाल और उसके परिजनों का भी हाथ होने का संदेह जताया है।

उधर, अलीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल की लास्ट लोकेशन देखी जा रही है। इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही युवती को पकड़ लिया जाएगा। पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ और इसके आसपास के जिलों में लुटेरी दुल्हन गैंग के मामले बढ़े हैं।

