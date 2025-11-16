Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbride kept screaming, Hindu organizations prevented her from marrying a Muslim man, causing a huge uproar in the hotel
दुल्हन चिल्लाती रही, हिंदूवादी संगठनों ने नहीं होने दी मुस्लिम युवक से शादी, होटल में खूब हंगामा

संक्षेप: यूपी के रायबरेली के एक होटल में मुस्लिम युवक से हिंदू युवती की शादी की भनक लगते ही हंगामा हो गया। हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए और शादी रोक दी। दुल्हन शादी करने पर अड़ गई और खुद मोर्चा संभाला लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोगों के विरोध के आगे एक नहीं चली।

Sun, 16 Nov 2025 09:49 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में रायबरेली के एक होटल में हो रही शादी में जमकर बखेड़ा हुआ है। मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती की शादी की भनक लगते ही बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच गए। हंगामा और धक्कामुक्की शुरू हो गई। इसके बाद भी दुल्हन शादी के लिए अड़ी रही। भारी शोर-शराबे के बीच शादी करने की जिद करती रही। शादी नहीं होने देने पर हाईवे पर किसी गाड़ी के आगे कूदकर जान देने की धमकी भी दी। विरोध करने वाले एक युवक पर मोबाइल फेंककर मारने की कोशिश भी की। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद भी विरोध शांत नहीं हुआ और दुल्हन के साथ ही उसके परिवार को बैकफुट पर आना पड़ गया। बिना शादी ही लौटना पड़ गया।

बिहार के जलालुद्दीन एम अकबर और महाराजगंज की सपना यादव के बीच दिल्ली में नौकरी करने के दौरान प्यार हुआ था। दोनों ने शादी का फैसला किया और परिवार की सहमति से डिडौली गांव मे स्थित एक होटल में शनिवार की शाम शादी समारोह आयोजित था। दोनों पक्ष के लोग होटल में मौजूद थे। मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती की शादी की जानकारी मिलेत ही करणी सेना के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदौरिया मोनू, धर्म जागरण मंच के अजीत सिंह समेत हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग हरकत में आ गए। हिंदू संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन करने होटल पहुंच गए। शादी के बीच हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के पहुंचने और नारेबाजी से हंगामा खड़ा हो गया।

इससे दुल्हन भी बुरी तरह आक्रोशित हो गई। विरोध के बाद भी शादी करने की जिद पर अड़ गई। नारेबाजी और हंगामा कर रहे लोगों से तकरार भी हुई। परिजनों और अन्य लोगों के बीच विवाद रोकने को लेकर धक्कामुक्की भी हो गई। युवती ने शादी में रुकावट पैदा करने पर हाईवे पर वाहनों के आगे कूदकर जान देने की धमकी भी दी। एक युवक के ऊपर मोबाइल फोन फेंककर मारने की कोशिश भी की।

विवाद बढ़ने पर होटल मालिक ने भी अपने यहां शादी से हाथ खड़े कर दिए। शादी में आए लोगों को खाना देने से ही इनकार कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। हिंदूवादी संगठन के विरोध ने दूल्हा-दुल्हन के अरमानों पर पानी फेर दिया। थाने के एसआई धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि लड़का-लड़की पक्ष दो अलग-अलग संप्रदाय के है। हिंदू वादी संगठनों के विरोध पर विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर होटल से भेज दिया गया हैं। किसी ने इस संबंध में तहरीर नहीं दी है।

दुल्हन ने ही बुक किया था होटल

शादी से तीन दिन पहले ही होटल को बुक किया गया था। होटल मालिक के अनुसार दुल्हन ने ही सौ लोगों के लिए होटल बुक किया था। बुक करते समय दूल्हे का नाम बबलू लिखाया गया था। इससे पता नहीं चला कि लड़का हिंदू है या मुस्लिम। बताया जाता है कि पहले यह वैवाहिक समारोह महराजगंज थाना क्षेत्र में युवती के गांव होना था। वहां भी विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद गुपचुप तरीके से लड़के की पहचान छुपाकर होटल बुक कराया गया। यहां पर भी विरोध ने उनका पिंड नहीं छोड़ा।