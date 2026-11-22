कानपुर में एक महिला ने दो शादियों के बाद तीसरी शादी की और पति के करीब 15 लाख रुपये के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि तीसरी शादी में ठगी करने के बाद वह चौथे युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी।

यूपी के कानपुर में एक दुल्हन के कारनामे सुन सब हैरान हैं। दुल्हन ने तीन लड़कों से अलग-अलग समय शादी की, उन्हें लूटा और फरार हो गई। तीनों को ठगने के बाद युवती चौथे के साथ लिव इन में रह रही थी। उधर, पुलिस ने आरोपित लुटेरी दुल्हन समेत उसके परिवार के छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है। प्रभारी क्षितिज कुमार सिंह ने बताया कि डी- ब्लाक विश्व बैंक निवासी आटो सर्वेयर विशाल विश्वकर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी शादी 18 मई 2025 को जूही लाल कॉलोनी निवासी प्रगति से हुई थी। शादी के एक महीने बाद प्रगति करीब 15 लाख रुपये के जेवर और एक लाख रुपये लेकर मायके चली गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला था। काफी तलाश के बाद जानकारी हुई कि प्रगति पहले भी दो शादियां कर चुकी है। ससुराल जाकर प्रगति के पिता अशोक कुमार विश्वकर्मा से जवाब मांगा तो वे लोग परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मारपीट करने लगे। प्रगति की मां ने मामला दबाने के नाम पर 20 लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जूही लाल कालोनी निवासी प्रगति के साथ उसे गोद लेने वाले अशोक विश्वकर्मा, मां सीमा और अर्रा केडीए कॉलोनी में रहने वाली सगी मां सोमवती, मौसी कोमल और मौसा शरद सैनी को गिरफ्तार कर लिया।

अशोक और सीमा रिश्ते में प्रगति के मौसा-मौसी पुलिस की छानबीन में एक और खुलासा हुआ है। सामने आया है कि आरोपित अशोक और सीमा रिश्ते में प्रगति के मौसा-मौसी भी हैं। वहीं, उसकी एक अन्य मौसी ललिता और मामी गोमती विश्वकर्मा अभी फरार हैं। दोनों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस की जांच में पता चला कि लुटेरी दुल्हन विशाल से शादी कर सारा माल हड़प करने के बाद चौथे के साथ लिव इन में रह रही थी।