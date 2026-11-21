कानपुर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहीम एक महिला ने महज तीन महीने के भीतर दो शादियां कीं और पहली दोनों शादियों की बात छिपाकर तीसरी शादी रचा ली। इसके बाद वह पति के घर से एक लाख कैश और 15 लाख रुपये के जेवर लेकर फरार हो गई।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शातिर दुल्हन ने महज तीन महीने में दो शादियां की और पिछले साल तीसरी शादी करने के बाद एक लाख नकद और 15 लाख के जेवर लेकर फरार हो गई। पति ने ससुराल पहुंचकर छानबीन की तो उसे पिछली शादियों के बारे में पता चला। आरोप है कि विरोध करने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और 20 लाख रुपये की मांग की गई। साथ ही मारपीट कर उसे भगा दिया गया। इस पर पति ने बर्रा थाने में जूही लाल कॉलोनी में रहने वाली पत्नी व उसके माता-पिता समेत आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, वसूली समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी के रहने वाले विशाल विश्वकर्मा ऑटो सर्वेयर हैं। विशाल के अनुसार पिछले साल मई में उसकी शादी जूही लाल कॉलोनी में रहने वाली प्रगति विश्वकर्मा से हुआ था। आरोप है कि 18 जून को प्रगति बिना बताए घर से नकदी और जेवर लेकर मायके चली गई। मोहल्ले के लोगों से पता चला कि प्रगति पहले ही 2 शादियां कर चुकी है। इस पर वह 13 अगस्त को छोटे भाई के साथ ससुराल पहुंचा। प्रगति के पिता अशोक विश्वकर्मा से सवाल जवाब किए तो उसकी मां सोमवती, शरद सैनी, कोमल, ललिता शर्मा, सीमा विश्वकर्मा और मौसी गोमती समेत अन्य लोगों ने गाली-गलौज कर मारपीट की।

20 लाख दो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगी विशाल ने आरोप लगाया कि मारपीट के बीच सास सोमवती ने हामी भरते हुए कहा, ‘बेटी कई शादियां कर चुकी है, बताओ क्या कर लोगे। 20 लाख रुपये दो नहीं तो जेल भिजवाकर जिंदगी बर्बाद कर देंगे।’ साथ ही धमकी भी दी कि इस घटना का किसी से जिक्र मत करना।

मंदिर में की थीं दो शादियां विशाल का दावा है कि प्रगति की पहली शादी 20 मार्च 2017 को सोनू विश्वकर्मा से आर्य समाज मंदिर बेनाझाबर में हुई थी। इसका प्रमाणपत्र क्रमांक 2174 है। दूसरी शादी 23 जून 2017 को उसने इटावा के रहने वाले सुमित बाथम से आर्य समाज मंदिर रावतपुर में शादी की थी। इस विवाह का पंजीकरण क्रमांक 632 है। शादियों की बात छिपाई गई।