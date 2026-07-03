दूल्हे का नागिन डांस देख भड़की दुल्हन; बोली- नशेबाज से शादी नहीं करूंगी, बाराती-घराती भिड़े

कानपुर के चौबेपुर में जयमाल के दौरान शराब के नशे में धुत दूल्हा स्टेज पर गिर पड़ा और कथित तौर पर नागिन डांस करने लगा। दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने मामला शांत कराया। लड़की पक्ष ने अतिरिक्त दहेज मांगने का भी आरोप लगाया।

कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के हुल्कापुर गांव में एक शादी उस समय टूट गई, जब दूल्हा शराब के नशे में धुत होकर जयमाल समारोह में पहुंचा। स्टेज पर चढ़ते ही वह संतुलन खोकर गिर पड़ा और अजीब हरकतें करने लगा। दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद बारातियों और लड़की पक्ष के लोगों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया।जानकारी के अनुसार, चौबेपुर के हुल्कापुर गांव में शोभन बेरी सवाई से बारात आई थी। शादी की रस्मों के तहत पहले तिलक की रस्म पूरी हुई, जिसके बाद बारात का स्वागत किया गया।

दूल्हे के नागिन डांस पर भड़की दुल्हन, शादी तोड़ी जयमाल समारोह के लिए जब दूल्हे को स्टेज पर बुलाया गया तो वह कथित रूप से शराब के नशे में था। स्टेज पर पहुंचते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, इसके बाद वह नागिन डांस करने लगा, जिससे समारोह में मौजूद लोग हैरान रह गए। दूल्हे की इस हालत की जानकारी मिलते ही दुल्हन स्टेज पर पहुंची। उसने दूल्हे को नशे में देखकर तुरंत शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के इस फैसले के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर चौबेपुर थाना पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।