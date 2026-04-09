मेकअप का सामान कम निकला तो बौखलाई दुल्हन, निकाह से किया इनकार, दूल्हे की कार में भी तोड़फोड़
बिजनौर में मेकअप के लिए आए सामान ने शादी में बवाल करा दिया। दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दूल्हे की कार में भी तोड़फोड़ की गई।
Bijnor News: यूपी के बिजनौर में मेकअप के लिए आए सामान ने शादी में बवाल करा दिया। नहटौर क्षेत्र के एक गांव में लड़की का निकाह था और निकाह की तैयारियों के बीच नाचते-गाते बाराती भी पहुंच गए थे। अचानक दुल्हन ने निकाह करने से इनकार कर दिया। इस पर दूल्हा पक्ष नाराज हो गया और बात इस कदर बिगड़ी कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट, पथराव हो गया। दूल्हे की कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। हंगामे के सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले आई।
नहटौर क्षेत्र में एक गांव निवासी युवती का धामपुर मार्ग स्थित बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को निकाह समारोह था। निकाह की रस्में शुरू होने वाली थी कि तभी दुल्हन ने 20 हजार रुपये के आए मेकअप में कुछ सामान कम मिलने पर निकाह करने से मना कर दिया। दुल्हन के इस फैसले से हड़कंप मच गया और खुशी का माहौल तनाव में तब्दील हो गया। दुल्हन के इनकार के बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया।
दोनों ओर से चले ईंट-पत्थर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों ओर से जमकर ईंट-पत्थर चले। पथराव में दूल्हे की कार के शीशे भी टूट गए और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हालांकि हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शादी में विवाद और मारपीट की सूचना मिली थी। जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
शादी के दूसरे दिन लुटेरी दुल्हन लाखों के गहने व नकदी लेकर फरार
वहीं दूसरी ओबर बांदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। फतेहपुर की लुटेरी दुल्हन शादी के दूसरे दिन ही पति के सारे जेवर व नकदी समेट कर फरार हो गई। साथ में आए भाई व मौसी भी गायब हो गए। इसके पहले गांव के एक व्यक्ति ने शादी कराने के एवज में पीड़ित से 50 हजार रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद पीड़ित पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाता रहा लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की काफी भटकने के बाद सीओ के आदेश पर आठ अप्रैल बुधवार शाम को लुटेरी दुल्हन समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।