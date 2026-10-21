सुहागरात पर दुल्हन की हरकत से बेहोश हो गया दूल्हा, सुबह आंख खुली तो दहाड़े मारकर चिल्लाया

अमरोहा में शादी की पहली रात दुल्हन ने ससुराल वालों को लूटकर फरार हो गई। सुहागरात पर दुल्हन ने नशीला दूध पिलाकर दूल्हे को बेहोश कर दिया। इसके बाद घर में रखा जेवर और पैसे लेकर भाग निकली।

Amroha News: यूपी के अमरोहा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले पहले एक युवक ने महिला से शादी की। महिला पहले से शादीशुदा थी, उसके दो बच्चे भी हैं। महिला के पति की मौत हो चुकी है। इसके बाद महिला से युवक ने शादी कर ली। शादी के दुल्हन बनकर महिला दोनों बच्चों को लेकर ससुराल पहुंची। लेकिन दुल्हन के मंसूबे कुछ और ही थी, जिन्हें दुल्हा और उसके घर वाले भांप नहीं पाए।

सुहागरात पर शातिर दुल्हन ने पति को नशीला दूध पिलाकर बेहोश कर दिया और घर में रखे करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण व 10 हजार रुपये की नकदी लेकर अपने दो मासूम बच्चों के संग रफूचक्कर हो गई। सुबह जब दूल्हे को परिवार वालों ने जगाया तो उसके होश उड़ गए। वह दहाड़े मारकर चिल्लाने लगा। इसके बाद पीड़ित बुधवार को थाने पहुंचा और पुलिस से न्याय और अपनी जीवनभर की कमाई वापस दिलाने की गुहार लगाई है।

शादी की उम्र निकली तो शादीशुदा महिला को ब्याह लाया दूल्हा गंगाचोली गांव निवासी दिनेश खड़गवंशी (30) के मुताबिक, उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उसके पास खेती की जमीन भी नहीं है और वह मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता है। इसी बीच गांव के दो लोगों ने उसे एक महिला के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिला के पति की मौत हो चुकी है और उसके दो बच्चे हैं। इसके बाद शादी की बात तय हो गई। दिनेश के मुताबिक, रविवार को उसने गांव में मंढे की दावत दी और सोमवार को महिला को शादी कर घर ले आया। शादी की रस्मों के दौरान महिला ने उसे वरमाला पहनाई और परिवार में खुशियां मनाई गईं। महिला अपने साथ करीब सात-आठ साल के दो बच्चों को भी लाई थी।

घर से 10 लाख के जेवरात ले गई दुल्हन दिनेश ने आरोप लगाया कि शादी की पहली रात परिवार के लोग छत पर सोने चले गए, जबकि वह और उसकी पत्नी नीचे कमरे में थे। इसी दौरान पत्नी ने उसे दूध पीने के लिए दिया। दूध पीने के बाद वह बेहोश हो गया। मंगलवार सुबह परिवार के लोगों ने उसे जगाया तो होश आया। इसके बाद पता चला कि पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ घर से गायब है। घर में रखे करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 10 हजार रुपये की नकदी भी नहीं मिली। दिनेश का कहना है कि उसने पत्नी को तलाशने के लिए उसके बताए मायके में जाकर जानकारी की, लेकिन वहां के लोगों ने महिला के उनके यहां आने से ही इनकार कर दिया।

पहले पति ने भी लगाए ठगी के आरोप दिनेश के मुताबिक, बुधवार को महरपुर गांव का एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा। उसने खुद को महिला का पहला पति बताते हुए कहा कि उसके भी महिला से दो बच्चे हैं। दिनेश का आरोप है कि महिला इसी तरह शादी कर लोगों को ठगने वाले गिरोह से जुड़ी हो सकती है। उस व्यक्ति ने भी महिला पर इसी तरह ठगी करने के आरोप लगाए। दिनेश का कहना है कि शादी में उसने दावत, कपड़ों और गहनों समेत 12 लाख रुपये से अधिक खर्च कर दिए। अब वह कर्ज में डूब गया है। उसने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने और उसकी रकम व आभूषण वापस दिलाने की मांग की है।