आगरा में शादी के आठ दिन बाद दुल्हन दो कथित रिश्तेदारों के साथ नकदी और सामान लेकर फरार हो गई। पीड़ित राजेश कुमार का आरोप है कि शादी कराने वाले बिचौलिए ने उससे डेढ़ लाख रुपये लिए थे। 18 नवंबर को प्रयागराज में शादी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अछनेरा (आगरा), हिन्दुस्तान संवाद: शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहां शादी के महज आठ दिन बाद ही दुल्हन अपने दो कथित रिश्तेदारों के साथ घर में रखी नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान लेकर फरार हो गई। पीड़ित युवक का आरोप है कि शादी कराने वाले बिचौलिए ने उससे डेढ़ लाख रुपये लिए थे। अब युवक ने बिचौलिए, दुल्हन और उसके कथित रिश्तेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम खेड़ा साधन निवासी राजेश कुमार के मुताबिक, गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी शादी प्रयागराज की रहने वाली युवती से तय कराई थी। शादी कराने के एवज में बिचौलिए ने उससे डेढ़ लाख रुपये नकद लिए थे। इसके बाद 18 नवंबर को प्रयागराज में स्टांप पेपर पर लिखित शर्तों के साथ दोनों का विवाह संपन्न कराया गया। शादी के अगले दिन यानी 19 नवंबर को राजेश अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले आया।

शादी के 8 दिन बाद कैश लेकर दुल्हन फरार पीड़ित ने बताया कि शादी के तीन दिन बाद एक महिला और एक पुरुष उसके घर पहुंचे। दोनों ने खुद को उसकी पत्नी का रिश्तेदार बताया। इसके बाद वे भी घर पर ही रुकने लगे। राजेश के अनुसार, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लोग किसी ठगी की योजना के तहत घर आए हैं। आरोप है कि घर आने के पांच दिन बाद रात के समय उसकी पत्नी और दोनों कथित रिश्तेदार अचानक गायब हो गए। सुबह जब राजेश की नींद खुली तो तीनों घर से लापता थे। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि वहां रखे 30 हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और अन्य सामान भी गायब हैं। इसके बाद उसने उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।