Hindi NewsUP Newsbride father lost his temper over delay her makeup leading to fight between bride and groom parties
दुल्हन के मेकअप में हुई देरी तो पिता ने खोया आपा, दोनों पक्षों में चल गए लाठी-डंडे, दूल्हे का भाई भी पिटा

दुल्हन के मेकअप में हुई देरी तो पिता ने खोया आपा, दोनों पक्षों में चल गए लाठी-डंडे, दूल्हे का भाई भी पिटा

संक्षेप: आगरा में दुल्हन के मेकअप में देरी होने पर विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों से लाठी-डंडे चलने लगे। इस घटना में दूल्हे का भाई भी पिट गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया।

Mon, 3 Nov 2025 09:17 PMDinesh Rathour खंदौली (आगरा)
अभी तक आपने बारात में देरी और खाने को लेकर मारपीट के मामले सुने होंगे, लेकिन यूपी के आगरा में दुल्हन के मेकअप में देरी होने पर विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों से लाठी-डंडे चलने लगे। इस घटना में दूल्हे का भाई भी पिट गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। थाने में दो घंटे तक चली पंचायत के बाद शादी संपन्न हुई। सोमवार सुबह दुल्हन ससुराल के लिए विदा हो गई।

रामनगर (खंदौली) निवासी सराफा कारोबारी के बेटे की शादी सादाबाद क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हुई थी। दोनों पक्षों ने शादी खंदौली में करना तय किया था। रविवार को वधू पक्ष अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ खंदौली पहुंच गया। शादी खंदौली में रोडवेज बस स्टैंड के सामने प्यारेलाल जी धर्मशाला में हो रही थी।

दोनों पक्ष अपनी-अपनी ओर से शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। दुल्हन के मेकअप के लिए वर पक्ष ने ही खंदौली के ही एक ब्यूटी पार्लर से मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया था। बताया गया है कि मेकअप आर्टिस्ट समय पर नहीं पहुंची। जब बहुत ज्यादा देर हो गई तो दुल्हन के पिता ने आपा खो दिया। उन्होंने मेकअप में देरी के लिए वर पक्ष को भला-बुरा कहना शुरू कर दिया। इस पर दोनों पक्षों में पहले बहस हुई। गर्मागर्मी इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। वर और वधू पक्ष के लोग एक-दूसरे से गुत्थमगुत्था हो गये। लाठी-डंडे तक चल गए। इस दौरान दूल्हे का भाई भी मारपीट का शिकार हो गया।

थाने में दो घंटे चली पंचायत

शादी समारोह में झगड़े की सूचना मिली तो खंदौली पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को थाने ले आई। वहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को आरोपित किया। इसके बाद दो घंटे तक चली पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और दोनों ही ओर से शादी के लिए भी हां कर दी गई। समझौते के बाद दोनों पक्ष धर्मशाला लौटे और फिर शादी की रस्में पूरी की गईं। सोमवार सुबह दुल्हन की विदाई भी हो गई।

दावत खाए बिना लौट गए मेहमान

वर-वधू पक्ष में मारपीट से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। बड़ी संख्या में मेहमान दावत खाए बिना लौट गए। सुलह होने पर देर रात शादी की सभी रस्में वरमाला, भांवर आदि पूरी हुईं। इधर प्रभारी निरीक्षक खंदौली राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि दुल्हन का पिता शराब के नशे में था। उसने वर पक्ष से मेकअप आर्टिस्ट के देर से पहुंचने पर भला-बुरा कह दिया था। दोनों पक्ष में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। समझौता हो गया है। किसी भी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी है।

