दुल्हन नहीं पहुंची तो मची खलबली, दूल्हे ने तलाशा दूसरा रिश्ता; दूसरी लड़की से रचाई शादी

संक्षेप: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में दुल्हन नहीं पहुंचने पर समारोह में खलबली मच गई। दूल्हे और रिश्तेदारों ने दूसरा रिश्ता तलाशा। इसके बाद दूल्हे दूसरी लड़की से शादी कर ली। यह घटना शमसाबाद क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में हुई।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमसाबाद क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। विवाह की सभी तैयारियां पूरी होने के बावजूद जब कन्या पक्ष समय पर नहीं पहुंचा, तो शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। दुल्हन नहीं पहुंचने पर खलबली मच गई। अंततः दूल्हे और रिश्तेदारों ने दूसरा रिश्ता तलाश किया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की सलाह पर दूल्हे ने दूसरी लड़की से शादी रचा ली। यह घटना शमसाबाद क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में रविवार को हुई।

दरअसल, शमसाबाद क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में रविवार को शादी का कार्यक्रम था। पूरे इंतजार के बावजूद जब कन्या पक्ष नहीं पहुंचा, तो बारातियों और परिजनों में हड़कंप मच गया। विवाह की सभी तैयारियों के बीच कन्या पक्ष के लोगों के न आने पर रिश्तेदारों ने दूसरी लड़की से शादी करा दी। नाते-रिश्तेदारों के मान-मनौव्वल के बाद भी बात नहीं बनी। अंत में दूसरी लड़की से विवाह कराकर हंसी-खुशी विदा करा दिया गया।