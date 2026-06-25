जयमाल के बाद दुल्हन का टूट गया सब्र, दूल्हे की जिद के चक्कर में बारातियों की हो गई भारी बेइज्जती

यूपी के फिरोजाबाद में जयमाल के बाद दुल्हन का सब्र टूट गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया है। दूल्हे की जिद के चक्कर में बारातियों की भारी बेइज्जती हो गई। बिना दुल्हन के बारात लौट गई।

यूपी के फतेहपुर में आयोजित एक शादी समारोह में खासा हंगामा हो गया। दूल्हे और उसके परिवार वालों की हरकत ने शादी का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। दूल्हे के चक्कर में बारातियों की भारी बेइज्जत हो गई। उधर, दूल्हे की बात से खफा दुल्हन के सब्र का बांध भी टूट गया और सबके सामने फैसला सुनाते हुए बारात को बैरंग लौटा दिया।

मामला औंग थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यह जयमाल के बाद दुल्हे के कार मांगने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। पंचायत के बाद भी जब बात नहीं बनी तो दूल्हे और बारातियों को बिना दुल्हन के ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। बता दें कि शादी से पहले ही दूल्हे के खाते में ₹साढ़े छह लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा चुके थे, इसके बावजूद दूल्हा कार और अतिरिक्त पैसों की जिद पर अड़ा था। वहीं चढ़ावे में जेवर-कपड़े न देखकर दुल्हन का सब्र टूट गया और उसने शादी से मना कर दिया।

पुलिस ने बताया कि उन्नाव में अचलगंज के एक गांव निवासी युवक की शादी क्षेत्र के एक गांव में तय हुई थी। बारात आने से पहले कन्या पक्ष ने दहेज के रूप में साढ़े छह लाख रुपये दूल्हे के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। आरोप है कि लड़का कार और अतिरिक्त रुपये की मांग कर रहा था। रुपये न मिलने पर उसने बारात लाने से मना कर दिया था। इसके बावजूद कन्या पक्ष ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। बुधवार देर शाम बारात दरवाजे पर पहुंची। युवती के पिता ने बताया कि दूल्हे के रथ में बैठकर आने की बात तय हुई थी, लेकिन वह कार से आया। यही नहीं जयमाल के बाद दूल्हा कार की मांग पर अड़ गया।

इधर भारी-भरकम दहेज लेने के बावजूद चढ़ावे में न तो पर्याप्त जेवरात थे और न ही कपड़े। इससे युवती खिन्न हो गई और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों की मौजूदगी में समझौता हुआ। ग्राम प्रधान रामदास निषाद ने बताया कि समझौते के तहत वर पक्ष को साढ़े छह लाख रुपये नकद वापस करने थे, साथ ही सजावट आदि में हुए 1.25 लाख रुपये के खर्च का भुगतान भी करना था। दोनों पक्षों की सहमति बनने के बाद चढ़ावे का बक्सा वर पक्ष को सौंप दिया गया। इसके बाद बारात सुबह वापस लौट गई।