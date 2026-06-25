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जयमाल के बाद दुल्हन का टूट गया सब्र, दूल्हे की जिद के चक्कर में बारातियों की हो गई भारी बेइज्जती

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के फिरोजाबाद में जयमाल के बाद दुल्हन का सब्र टूट गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया है। दूल्हे की जिद के चक्कर में बारातियों की भारी बेइज्जती हो गई। बिना दुल्हन के बारात लौट गई।

जयमाल के बाद दुल्हन का टूट गया सब्र, दूल्हे की जिद के चक्कर में बारातियों की हो गई भारी बेइज्जती

यूपी के फतेहपुर में आयोजित एक शादी समारोह में खासा हंगामा हो गया। दूल्हे और उसके परिवार वालों की हरकत ने शादी का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। दूल्हे के चक्कर में बारातियों की भारी बेइज्जत हो गई। उधर, दूल्हे की बात से खफा दुल्हन के सब्र का बांध भी टूट गया और सबके सामने फैसला सुनाते हुए बारात को बैरंग लौटा दिया।

मामला औंग थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यह जयमाल के बाद दुल्हे के कार मांगने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। पंचायत के बाद भी जब बात नहीं बनी तो दूल्हे और बारातियों को बिना दुल्हन के ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। बता दें कि शादी से पहले ही दूल्हे के खाते में ₹साढ़े छह लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा चुके थे, इसके बावजूद दूल्हा कार और अतिरिक्त पैसों की जिद पर अड़ा था। वहीं चढ़ावे में जेवर-कपड़े न देखकर दुल्हन का सब्र टूट गया और उसने शादी से मना कर दिया।

पुलिस ने बताया कि उन्नाव में अचलगंज के एक गांव निवासी युवक की शादी क्षेत्र के एक गांव में तय हुई थी। बारात आने से पहले कन्या पक्ष ने दहेज के रूप में साढ़े छह लाख रुपये दूल्हे के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। आरोप है कि लड़का कार और अतिरिक्त रुपये की मांग कर रहा था। रुपये न मिलने पर उसने बारात लाने से मना कर दिया था। इसके बावजूद कन्या पक्ष ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। बुधवार देर शाम बारात दरवाजे पर पहुंची। युवती के पिता ने बताया कि दूल्हे के रथ में बैठकर आने की बात तय हुई थी, लेकिन वह कार से आया। यही नहीं जयमाल के बाद दूल्हा कार की मांग पर अड़ गया।

इधर भारी-भरकम दहेज लेने के बावजूद चढ़ावे में न तो पर्याप्त जेवरात थे और न ही कपड़े। इससे युवती खिन्न हो गई और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों की मौजूदगी में समझौता हुआ। ग्राम प्रधान रामदास निषाद ने बताया कि समझौते के तहत वर पक्ष को साढ़े छह लाख रुपये नकद वापस करने थे, साथ ही सजावट आदि में हुए 1.25 लाख रुपये के खर्च का भुगतान भी करना था। दोनों पक्षों की सहमति बनने के बाद चढ़ावे का बक्सा वर पक्ष को सौंप दिया गया। इसके बाद बारात सुबह वापस लौट गई।

थाने में शिकायत करने पहुंचा वर पक्ष

देर रात हुए समझौते को नकारते हुए वर पक्ष के लोग औंग थाने पहुंचे और शिकायत की कि कन्या पक्ष ने जबरन कार तथा जेवरों से भरा बक्सा अपने पास रख लिया है। पुलिस ने मामले की जांच की। शिकायत झूठी पाए जाने पर पुलिस ने उन्हें लौटा दिया। एसओ दिनेश शुक्ला ने बताया कि शादी टूटने की जानकारी है, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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