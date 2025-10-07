शादी से पहले प्रेमी संग फरार हो गई ‘दुल्हन’, घर में रखा कैश और जेवर भी ले गई

अलीगढ़ के एक व्यक्ति की 19 वर्षीय बेटी तीन अक्टूबर को दोपहर एक बजे से गायब है। वह घर से करीब एक लाख रुपये, 15 गांव सोने के जेवर और 150 ग्राम चांदी की पायल आदि साथ ले गई है। मोहल्ले में रहने वाला संदीप भी गायब है। परिजनों ने रिश्तेदारी में युवती की तलाश की, मगर कोई पता नहीं चला।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बेटी ने माता-पिता के अरमानों पर पानी फेर दिया। शादी से एक महीने पहले ही होने वाली ‘दुल्हन’ प्रेमी के साथ फरार हो गई। यही नहीं, वह घर में रखी नकदी और लाखों के जेवरात भी ले गई। घटना सासनीगेट क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। घटना सासनीगेट क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। परिजन बेटी की तलाश में भटक रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पिता के अनुसार बेटी की शादी तय हो गई है। नवंबर 2025 में शादी होनी है, इसलिए घर में जेवर व रुपये रखे थे। शक है कि संदीप ही बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि आरोपी युवक बेटी से रुपये व जेवर छीनकर उसे जान से न मार दे। इंस्पेक्टर सासनीगेट हरिभान सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती की तलाश में टीमें लगा दी हैं।