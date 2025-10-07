bride eloped with her lover before the wedding taking away cash and jewellery from the house शादी से पहले प्रेमी संग फरार हो गई ‘दुल्हन’, घर में रखा कैश और जेवर भी ले गई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अलीगढ़ के एक व्यक्ति की 19 वर्षीय बेटी तीन अक्टूबर को दोपहर एक बजे से गायब है। वह घर से करीब एक लाख रुपये, 15 गांव सोने के जेवर और 150 ग्राम चांदी की पायल आदि साथ ले गई है। मोहल्ले में रहने वाला संदीप भी गायब है। परिजनों ने रिश्तेदारी में युवती की तलाश की, मगर कोई पता नहीं चला।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Tue, 7 Oct 2025 08:55 AM
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बेटी ने माता-पिता के अरमानों पर पानी फेर दिया। शादी से एक महीने पहले ही होने वाली ‘दुल्हन’ प्रेमी के साथ फरार हो गई। यही नहीं, वह घर में रखी नकदी और लाखों के जेवरात भी ले गई। घटना सासनीगेट क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। घटना सासनीगेट क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। परिजन बेटी की तलाश में भटक रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है।

आगरा रोड निवासी व्यक्ति ने मुकदमे में कहा है कि उनकी 19 वर्षीय बेटी तीन अक्टूबर को दोपहर एक बजे से गायब है। वह घर से करीब एक लाख रुपये, 15 गांव सोने के जेवर और 150 ग्राम चांदी की पायल आदि साथ ले गई है। साथ ही मोहल्ले में रहने वाला संदीप भी गायब है। परिजनों ने रिश्तेदारी में युवती की तलाश की, मगर कोई पता नहीं चला।

पिता के अनुसार बेटी की शादी तय हो गई है। नवंबर 2025 में शादी होनी है, इसलिए घर में जेवर व रुपये रखे थे। शक है कि संदीप ही बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि आरोपी युवक बेटी से रुपये व जेवर छीनकर उसे जान से न मार दे। इंस्पेक्टर सासनीगेट हरिभान सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती की तलाश में टीमें लगा दी हैं।

प्रेमी संग फरार हो गई, सहेली से घर भिजवा दी अपहरण की सूचना

वहीं गोरखपुर में छात्रा प्रेमी संग फरार हो गई और सहेली के जरिए घर पर अपने अपहरण की झूठी सूचना भिजवा दी। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। करीब तीन घंटे बाद जो सच सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। मामला अपहरण का नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग का निकला। छात्रा खुद अपनी मर्जी से गांव के एक युवक के साथ फरार हुई थी, जबकि उसने अपनी सहेली से झूठी कहानी बनवाकर परिवार को अपहरण की सूचना देने को कहा था।

