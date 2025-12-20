दुल्हन को पता चली दूल्हे की कमजोरी, सुहागरात पर फूट-फूट कर रोई सीए, बोली-मेरी जिंदगी उजड़ गई

संक्षेप: आगरा की रहने वाली एक युवती शादी करके फंस गई। युवती सीए है और दूल्हा इंजीनियर। दूल्हे शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन इस बारे में शादी से पहले उसको नहीं बताया गया।

यूपी के आगरा की रहने वाली एक युवती शादी करके फंस गई। युवती सीए है और दूल्हा इंजीनियर। दूल्हे शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन इस बारे में शादी से पहले उसको नहीं बताया गया। सुहागरात पर जब दूल्हे की कमजोरी की जानकारी हुई तो दुल्हन माथा पकड़कर रोने लगी। बोली-मेरी जिंदगी ही उजड़ गई। इस संबंध में जब ससुराल वालों से बात की गई तो उन्होंने कह दिया कि उसका इलाज चल रहा है। आरोप है कि एक परिजन ने उस पर बुरी डाली। विरोध किया तो सास-ससुर और पति ने पीटा। जब वह पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची तो फूट-फूटकर रोने लगी और कहा कि उसकी जिंदगी उजड़ गई। अब शाहगंज थाने में युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

युवती आगरा की पीएनटी कालोनी निवासी है और गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीए है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 10 मई 2024 को उसकी शादी सेक्टर-50 गुरुग्राम निवासी सचिन मित्तल के साथ हुई। शादी के बाद उसे पता चला कि पति शारीरिक रूप से कमजोर है। यह बात उसके घरवालों से छिपाई थी। सच्चाई पता चलने पर वह परेशान हो गई। अवसाद में आ गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। सास ने उसे समझाया। कहा कि कुछ दिन की बात है। बेटे का इलाज चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा। वह खामोश रही।

आरोप है कि जेठ ने उस पर बुरी नजर डाली। पति के अमेरिका से लौटने पर उसने उन्हें पूरी बात बताई। पति ने अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना। उल्टा उसे ही भला बुरा कहा और पीटा। सास और जेठ ने उसका लगातार उत्पीड़न किया। ससुरालीजनों की पिटाई से उसे चोटें भी आई हैं। घरवालों को जानकारी हुई तो एक रिश्तेदार के जरिए वहां से निकाला। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में पति, सास, ससुर और जेठ को नामजद किया गया है। मुकदमे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पति के इलाज का पुलिस को दिया रिकार्ड पीड़िता ने मुकदमे के साथ पुलिस को कुछ मेडिकल हिस्ट्री के रिकॉर्ड दिए हैं। पुलिस को बताया कि कुछ कागजात उसके पति के इलाज के हैं। पुलिस किसी डॉक्टर से जांच करा सकती है। यह पता लग जाएगा कि वह झूठ बोल रही है या सच। वहीं कुछ पर्चे इलाज की दवा के दिए हैं।