दुल्हन को पता चली दूल्हे की कमजोरी, सुहागरात पर फूट-फूट कर रोई सीए, बोली-मेरी जिंदगी उजड़ गई

आगरा की रहने वाली एक युवती शादी करके फंस गई। युवती सीए है और दूल्हा इंजीनियर। दूल्हे शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन इस बारे में शादी से पहले उसको नहीं बताया गया।

Dec 20, 2025 10:38 pm ISTDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
यूपी के आगरा की रहने वाली एक युवती शादी करके फंस गई। युवती सीए है और दूल्हा इंजीनियर। दूल्हे शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन इस बारे में शादी से पहले उसको नहीं बताया गया। सुहागरात पर जब दूल्हे की कमजोरी की जानकारी हुई तो दुल्हन माथा पकड़कर रोने लगी। बोली-मेरी जिंदगी ही उजड़ गई। इस संबंध में जब ससुराल वालों से बात की गई तो उन्होंने कह दिया कि उसका इलाज चल रहा है। आरोप है कि एक परिजन ने उस पर बुरी डाली। विरोध किया तो सास-ससुर और पति ने पीटा। जब वह पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची तो फूट-फूटकर रोने लगी और कहा कि उसकी जिंदगी उजड़ गई। अब शाहगंज थाने में युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

युवती आगरा की पीएनटी कालोनी निवासी है और गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीए है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 10 मई 2024 को उसकी शादी सेक्टर-50 गुरुग्राम निवासी सचिन मित्तल के साथ हुई। शादी के बाद उसे पता चला कि पति शारीरिक रूप से कमजोर है। यह बात उसके घरवालों से छिपाई थी। सच्चाई पता चलने पर वह परेशान हो गई। अवसाद में आ गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। सास ने उसे समझाया। कहा कि कुछ दिन की बात है। बेटे का इलाज चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा। वह खामोश रही।

आरोप है कि जेठ ने उस पर बुरी नजर डाली। पति के अमेरिका से लौटने पर उसने उन्हें पूरी बात बताई। पति ने अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना। उल्टा उसे ही भला बुरा कहा और पीटा। सास और जेठ ने उसका लगातार उत्पीड़न किया। ससुरालीजनों की पिटाई से उसे चोटें भी आई हैं। घरवालों को जानकारी हुई तो एक रिश्तेदार के जरिए वहां से निकाला। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में पति, सास, ससुर और जेठ को नामजद किया गया है। मुकदमे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पति के इलाज का पुलिस को दिया रिकार्ड

पीड़िता ने मुकदमे के साथ पुलिस को कुछ मेडिकल हिस्ट्री के रिकॉर्ड दिए हैं। पुलिस को बताया कि कुछ कागजात उसके पति के इलाज के हैं। पुलिस किसी डॉक्टर से जांच करा सकती है। यह पता लग जाएगा कि वह झूठ बोल रही है या सच। वहीं कुछ पर्चे इलाज की दवा के दिए हैं।

जेठ ने कमरे में अकेला देख दबोचा

पीड़िता ने मुकदमे में आरोप लगाया है कि 23 नवंबर की रात करीब दस बजे जेठ ने उसे कमरे में बुरी नीयत से दबोच लिया। उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। उसने शोर मचा दिया। सास के आने पर जेठ उसे धमकी देकर कमरे से बाहर निकल गया। सास को सब कुछ बताया मगर यह सुनकर हैरानी हुई जब सास ने कहा कि सब चलता है। लोहामंडी एसीपी गौरव कुमार ने बताया, मामले की जांच चल रही है। युवती की तहरीर पर पति समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
