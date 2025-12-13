Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbride came to know on her wedding night that the groom was impotent
पति नपुंसक है...हनीमून वाली रात दुल्हन को पता चला दूल्हे का राज, घर से निकालने का भी आरोप

संक्षेप:

कानपुर में एक नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि सुहागरात पर पति के नपुंसक होने की जानकारी हुई। वहीं, शिकायत करने पर ससुरालीजन और दहेज की मांग करने लगे। यहां तक कि घर से भी निकाल दिया। 

Dec 13, 2025 03:05 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक नवविवाहिता ने पति के नपुंसक होने की बात कही है। साथ ही घर से निकालने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे निकाल दिया गया। उधर, मामले की तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

चकेरी की रहने वाली युवती ने बताया कि उसका शादी 1 मई 2025 को सीसामऊ क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुआ था। शादी की अगली रात यानि सुहागरात को पता चला कि पति को नपुंसकता की बीमारी है। इस पर उसने अपने सास-ससुर से शिकायत की तो उन्होंने 2 लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी। वहीं, विरोध करने पर मारपीट भी की। इसके बाद उसने अपने माता-पिता से शिकायत की। 23 मई 2025 को उसकी मां ससुराल आई तो उनसे भी दहेज मांगने लगे।

युवती के मुताबिक मां ने समझाने का प्रयास किया लेकिन ससुराल वालों ने उसे भी मायके भेज दिया। 23 जून को पति मायके आए और बीमारी का इलाज कराने की बात कहकर वापस ससुराल ले गए। हालांकि उनकी बीमारी में कोई सुधार नहीं आया। उसके बाद जुलाई में दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़िता ने कमिश्नर रघुबीर लाल से शिकायत की। कार्यवाहक थाना प्रभारी रिजवान खान ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

इससे पहले गोरखपुर में एक नवविवाहिता ने शादी के तीन दिन बाद ही तलाक मांगा। महिला का आरोप है कि उसके पति ने शादी की रात को कुबूल किया कि वह वैवाहिक संबंधों के लिए ‘शारीरिक रूप से अक्षम’ है।

पुलिस ने बताया कि दुल्हन के परिवार ने दावा किया कि बाद में आई मेडिकल रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि दूल्हा पिता नहीं बन सकता, जिसके बाद उन्होंने तोहफे और शादी का खर्च वापस मांगा। महिला द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में उसने कहा, ‘मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती जो वैवाहिक संबंधों के लिए शारीरिक रूप से अक्षम है। यह बात शादी की रात उसने खुद बतायी।’

