60 हजार में बंगाल से लाई गई दुल्हन, शादी के 18 दिन बाद लगा दिया ‘चूना’, दूल्हे को भी नहीं छोड़ा

संक्षेप: शादी के बाद घर से लूटपाट करके फरार हुई दुल्हनों के मामले इन दिनों काफी सामने आ रहे हैं। यूपी के सहारनपुर जिले से भी कुछ ऐसा ही केस सामने आया है। यहां एक युवक बंगाल से एक युवती को 60 हजार रुपये में लाया था।

शादी के बाद घर से लूटपाट करके फरार हुई दुल्हनों के मामले इन दिनों काफी सामने आ रहे हैं। यूपी के सहारनपुर जिले से भी कुछ ऐसा ही केस सामने आया है। यहां एक युवक बंगाल से एक युवती को 60 हजार रुपये में लाया था। युवक उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। शादी के बाद घर-परिवार में खुशी का माहोल था। दुल्हन का व्यवहार ऐसा था कि किसी को भी उस शक नहीं हुआ। दुल्हन अंदर ही अंदर अपनी चालें चल रही थी। शादी के 18 दिन बाद दुल्हन ने ससुराल वालों को चूना लगा दिया। दुल्हन ने दूल्हे को भी नीं छोड़ा। उसका भी भरोसा तोड़ दिया। दुल्हन की असलियत की जानकारी जब दूल्हा और उसके घर वालों को हुई तो मानों उनके पेरों तले से जमीन ही खिसक गई हो।

पूरा मामला पटनी गांव का है। यहां के रहने वाले पवन सैनी के बेटे गौरव सैनी की शादी 26 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित दीवानपुर की रहने वाली मुगली खातून उर्फ पूजा से हुई थी। गांव के सिट्टू नामक युवक ने यह रिश्ता करवाया था। लड़के वालों का आरोप है कि इस शादी के बदले सिट्टू ने गौरव के परिवार से 60 हजार रुपये लिए थे। शादी तय करने के बाद सिट्टू गौरव को अपने साथ कोलकाता ले गया, जहां उसकी शादी कराई गई। शादी के बाद गौरव अपनी दुल्हनियों को घर लेकर आ गया। जहां शादी के बाद ही सभी रस्मों को अदा किया गया। शादी को लेकर घर-परिवार में खुशी का माहौल था।

गौरव को यकीन ही नहीं था कि उसकी दुल्हन शातिर है वह कोई घटना को अंजाम दे सकती है। गौरव का कहना है कि 18 नवंबर को वह सामान लेने के लिए बाहर गया था। उसके माता-पिता मजदूर हैं, वह मजदूरी करने चले गए थे। घर पर पत्नी पूजा अकेली थी। गौरव का कहना है कि जब वह घर वापस लौटा तो दरवाजा खुला था, पत्नी पूजा गायब थी। अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें से गहने और पैसे गायब थे। घर का नजारा देखकर गौरव को पूरा माजरा समझने में देर नहीं लगी।

साले के साथ बिचौलिए को पकड़ा गौरव ने बताया कि दुल्हन पूजा की कई जगह तलाश की गई। आसपास-पड़ोस और नाते-रिश्तेदारी में भी पूजा गया लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। धीरे-धीरे बात पूरे गांव में फैली तो बिचौलिए सिट्टू और उसके साले को पकड़ लिया गया। दोनों से पूछताछ के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद वह सीधे थाने पहुंचा और तहरीर दी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शादी के नाम पर ठगी जैसे कई मामले आ रहे हैं। पुलिस जांच पड़ताल करेगी।

नवविवाहिता गहने-नगदी लेकर फरार