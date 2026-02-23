Hindustan Hindi News
दुल्हन का जज्बा देख सब हैरान; विदाई के बाद शादी के जोड़े में इंटरव्यू देने पहुंची, दूल्हा बोला- हमेशा दूंगा साथ

Feb 23, 2026 09:49 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, लादूखेड़ा/आगरा
आगरा में शादी के तुरंत बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को ससुराल ले जाने की बजाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के इंटरव्यू के लिए विकास भवन पहुंचा। दुल्हन ने शादी के जोड़े में ही इंटरव्यू दिया। परिवार ने भी साथ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

दुल्हन का जज्बा देख सब हैरान; विदाई के बाद शादी के जोड़े में इंटरव्यू देने पहुंची, दूल्हा बोला- हमेशा दूंगा साथ

आगरा में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। फेरों के तुरंत बाद जहां आमतौर पर दुल्हन की विदाई ससुराल के लिए होती है, वहीं यहां दूल्हा अपनी नवविवाहिता पत्नी को सीधे इंटरव्यू दिलाने ले गया। दुल्हन ने शादी के लाल जोड़े में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए इंटरव्यू दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग दूल्हे की सोच की सराहना कर रहे हैं।

शादी के अगले दिन आंगनवाड़ी में इंटरव्यू

मामला लाडूखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिरौड़ा का है। यहां के रहने वाले मनोज कुशवाहा साइबर कैफे संचालक हैं। उनकी शादी 21 फरवरी को अनीशा कुशवाहा के साथ धूमधाम से संपन्न हुई। शादी से एक दिन पहले अनीशा को सूचना मिली कि 22 फरवरी को आगरा के विकास भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए उसका इंटरव्यू निर्धारित है। यह खबर सुनकर वह असमंजस में पड़ गई। शादी के अगले ही दिन इंटरव्यू के लिए गांव से शहर पहुंचना और रस्मों के बीच समय निकालना उसके लिए कठिन लग रहा था। उसने मनोज से कहा कि शायद उसे इंटरव्यू छोड़ना पड़े।

विदाई के बाद सीधे इंटरव्यू दिलाने ले गया दूल्हा

लेकिन मनोज ने पत्नी के सपनों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अनीशा से कहा कि वह इंटरव्यू जरूर देगी और वह खुद उसे लेकर जाएंगे। इसके बाद मनोज ने दोनों परिवारों से बातचीत की। उन्होंने आग्रह किया कि शादी की रस्में समय पर पूरी कर विदाई जल्दी करा दी जाए ताकि अनीशा इंटरव्यू में शामिल हो सके। परिवार वालों ने भी सकारात्मक सोच का परिचय दिया और इस फैसले का समर्थन किया।

दुल्हन का जज्बा देख लोग भी हैरान

फेरों की रस्में पूरी होने के बाद जब विदाई का समय आया तो मनोज अपनी दुल्हन को ससुराल ले जाने के बजाय सीधे आगरा स्थित विकास भवन पहुंचे। दुल्हन के जोड़े में अनीशा को इंटरव्यू देने पहुंचते देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। कई लोगों ने इस खास पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

शादी के जोड़े में इंटरव्यू दिया

अनीशा ने शादी के परिधान में ही पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह अपने पति के साथ ससुराल रवाना हुई। मनोज ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने सपनों को साकार करे। उनका मानना है कि शादी किसी लड़की के करियर या आकांक्षाओं में बाधा नहीं बननी चाहिए।

बताया जाता है कि करीब तीन महीने पहले अनीशा किसी कार्य से मनोज के साइबर कैफे पर आई थीं। वहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता पसंद में बदल गया। परिवारों की सहमति से शादी तय हुई और अब शादी के अगले ही दिन इंटरव्यू देने की यह घटना समाज में एक सकारात्मक संदेश दे रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
