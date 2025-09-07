कार से कूद कर भागी दुल्हन और उसकी सहेली, पीछे दौड़े दूल्हे के दोस्त; सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा

दुल्हन और उसकी सहेली ने टॉयलेट का बहाना बनाकर कार रुकवाई और कूदकर भाग निकलीं। दोनों महिलाएं पास बन रहे नए बाईपास की तरफ दौड़ीं।दूल्हे के दोस्तों ने उनका पीछा किया और पकड़ लिया। इस दौरान महिलाओं और लड़के पक्ष के लोगों के बीच झगड़ा भी हुआ। सड़क पर देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा।

यूपी के मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर गणेश घाट चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट मैरिज के बाद दुल्हन बीच रास्ते कार से कूदकर भाग निकली। बाद में पीछा कर उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान सड़क पर देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। छजलैट थाना क्षेत्र के गांव मुंडाला निवासी विजेंद्र सिंह पुत्र भूप सिंह ने दावा किया कि रुद्रपुर निवासी एक महिला से कोर्ट मैरिज की थी। शनिवार को वह उसे कार से अपने घर ला रहा था। कार में बिचौलिया अनुज चौधरी भी मौजूद था।

इसी बीच गणेश घाट पर दुल्हन और उसकी सहेली ने टॉयलेट का बहाना बनाकर कार रुकवाई और कूदकर भाग निकलीं। दोनों महिलाएं पास बन रहे नए बाईपास की तरफ दौड़ीं, लेकिन अनुज चौधरी और विजेंद्र के अन्य साथियों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान महिलाओं और लड़के पक्ष के लोगों के बीच झगड़ा भी हुआ। सूचना पर डायल–112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई।

अनुज चौधरी का आरोप है कि बिचौलिया मंजू ने एक लाख रुपये लेकर विजेंद्र की शादी कराई थी। रुद्रपुर कोर्ट में विवाह की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दुल्हन को घर ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में दोनों महिलाओं ने भागने की कोशिश की। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन वे अपना सही पता और पूरा प्रकरण स्पष्ट नहीं बता रही हैं। प्राथमिक जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों महिलाओं के ठगी गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। आगे की जांच की जा रही है।