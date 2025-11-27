सुहागरात पर ठंडे कर पड़ गए दुल्हन के अरमान, कपड़े बदलकर लापता हो गया दूल्हा

संक्षेप: मेरठ के सरधना में एक युवक अपनी सुहागरात पर अचानक लापता हो गया। दुल्हन कमरे में इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। परिजनों को इसका पता लगा तो हड़कंप मच गया। सभी जगह दूल्हे की तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लगा।

यूपी के मेरठ में शादी के बाद दुल्हन जो अरमान लेकर ससुराल आई थी वह सभी सुहागरात पर ही ठंडे पड़ गए। आधी रात को दूल्हा बेडरूम में घुसा। दुल्हन की तरफ देखा और फिर कपड़े बदलकर बाहर निकल आया। काफी देर तक दुल्हन दूल्हे की इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं पहुंचा। इसकी जानकारी दुल्हन ने घर वालों को दी, तो उन्हें चिंता होने लगी। दूल्हे की खोजबीन शुरू की गई लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका। दो दिन बाद दुल्हन की दो बहनों की भी शादी थी तो परिवार वालों को और भी चिंता हो रही थी। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। गुरुवार को दूल्हे की दो बहनों का भी निकाह था। सादगी भरे समारोह में दोनों बेटियों को परिवार ने विदा किया।

सरधना के एक मोहल्ले में दूल्हे का परिवार रहता है। बुधवार को खतौली में बारात गई थी। निकाह की रस्म अदा होने के बाद युवक, दुल्हन को हंसी खुशी साथ लेकर अपने घर आ गया। दुल्हन का घर में जोरदार स्वागत हुआ। बताया गया है कि सुहागरात पर करीब साढ़े 12 बजे युवक अपनी पत्नी के पास कमरे में गया। कुछ देर बाद वह कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ गया। उसके बाद वह घर से निकला और लापता हो गया। दुल्हन कमरे में उसका इंतजार करती रही। देर रात तक युवक घर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। सभी जगह दूल्हे की तलाश की लेकिन उसका पता नहीं लगा। उसका मोबाइल फोन भी घर पर ही रह गया। परिजनों ने नवविवाहिता से पूछा तो उसने बताया कि वह बल्ब लेने जाने की बात कहकर गए थे। गुरुवार देर शाम परिजन थाने पहुंचे और गुमशुदगी दी।