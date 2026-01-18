संतकबीरनगर में पुलिस के सामने ही दो पक्षों के बीच जंग,जमीन विवाद में चले ईंट-पत्थर, पांच घायल
संतकबीरनगर के डीघा में जमीन के विवाद को लेकर शनिवार की शाम को दो पक्ष पुलिस के सामने ही भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर ईंट-पत्थर चले गए।जिसमें दोनों पक्षों से पांच-छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर दोनों पक्षों के एक दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया।
इंडस्ट्रियल एरिया चौकी क्षेत्र में आने वाले डीघा गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। एक पक्ष जहां जमीन को धोबीघाट बता रहा है,वहीं दूसरा पक्ष उक्त जमीन को खलिहान का होने का दावा कर रहा है। मामला प्रशासन तक भी पहुंच चुका है। इसी मामले को लेकर शनिवार की शाम करीब पांच बजे दोनों पक्ष आपस में कहासुनी और गाली गलौज शुरू कर दी। धीरे-धीरे मामला बिगड़ता गया और ईट-पत्थर चलने लगे। घटना के दौरान इंडस्ट्रियल चौकी के पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन दोनों पक्षों में पुलिस का तनिक भी भय नहीं दिखा। पुलिस रौब में आई तब जाकर मामला ठंडा हुआ और पुलिस दोनों पक्षों को काबू में किया।
इंडस्ट्रियल एरिया चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि संयोग रहा कि डीघा में मारपीट के दौरान ही पुलिस गुजर रही थी। घटना देखकर वह अपने साथियों के साथ मौके पर रुके और दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट में कुछ लोगों को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों के 10-12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक पक्ष जहां जमीन को धोबीघाट का होना बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष उसे खलिहान की जमीन होना बता रहा है। इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।