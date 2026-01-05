VIDEO: सगे भाई बने जानी दुश्मन! बीच सड़क पर चले ईंट-पत्थर, फिर अस्पताल में भी नहीं थमा खूनी संघर्ष

संक्षेप: देवरिया के गौरी बाजार कस्बा में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सगे भाईयों के बीच ईंट-पत्थर की लड़ाई में पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी और बाद में जिला अस्पताल भेजा गया

यूपी के देवरिया जिले के गौरी बाजार कस्बा में जमीनी विवाद में सगे भाइयों के बीच चले ईंट-पत्थर में पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए। बताया जाता है घायलों को इलाज कराने पहुंचे परिवार के लोग सीएचसी पर एक बार फिर भिड़ गए। हालत गंभीर होने पर घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जाती है। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

गौरी बाजार कस्बा के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले राम मनोहर उर्फ लोहा कनौजिया की अपने सगे भाई अंबिका उर्फ अपरबल से रविवार देर शाम जमीनी विवाद को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में गालीगलौज के बाद ईंट-पत्थर चलने लगे। विवाद बढ़ता देख राहगीरों में भगदड़ मच गई। ईंट-पत्थर के हमले में एक पक्ष के अंबिका उर्प अपरबल कनौजिया (50) लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े, उनके पुत्र चंदन कनौजिया (25) भी घायल हो गए।

दूसरे पक्ष के राम मनोहर (55) घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सीएचसी लेकर पहुंचे दोनों परिवारों के लोग फिर आपस में भीड़ गए। घायलों को गंभीर हालत में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज देवरिया रेफर किया गया है। घायल अंबिका उर्फ अपरबल की हालत गंभीर बताई जाती है। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

क्रिकेट के विवाद में दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, सात लोग घायल उधर, सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र के नेपाल सीमा से सटे लीलाडिहवा गांव में क्रिकेट के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूब लाठी-डंडे चले। मारपीट की इस घटना में सात लोग जख्मी हो गए। घायलों का माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में इलाज चल रहा है।