bribery was going on in the name of getting recognition for a private school brc attendant arrested red handed प्राइवेट स्कूल को मान्यता दिलाने के नाम पर चल रही थी घूसखोरी, बीआरसी का अनुचर रंगे हाथ गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbribery was going on in the name of getting recognition for a private school brc attendant arrested red handed

प्राइवेट स्कूल को मान्यता दिलाने के नाम पर चल रही थी घूसखोरी, बीआरसी का अनुचर रंगे हाथ गिरफ्तार

शाम को लगभग पौने 5 बजे प्रदीप कुमार मिश्र ने भटनी उपनगर के 116 नंबर रेलवे ढाला के पास स्थित एक मिठाई की दुकान में विकास को बुलाया। विकास ने प्रदीप को जैसे ही 25 हजार रुपये दिए वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने प्रदीप को दबोच लिया। इसके बाद टीम भटनी थाने लेकर चली गई और भटनी पुलिस को सौंप दिया।

Ajay Singh हिन्दुस्तान टीम, देवरिया (भटनी)Wed, 10 Sep 2025 02:33 PM
share Share
Follow Us on
प्राइवेट स्कूल को मान्यता दिलाने के नाम पर चल रही थी घूसखोरी, बीआरसी का अनुचर रंगे हाथ गिरफ्तार

Arrested Red handed taking bribe: उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्राइवेट स्कूल को मान्यता दिलाने के नाम घूसखोरी चल रही थी। इसकी शिकायत पर सक्रिय हुई एंटी करप्शन की टीम ने स्कूल मैनेजर से 25 हजार रुपए की घूस लेते बीआरसी भटनी के अनुचर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में देवरिया के भटनी थाने में केस दर्ज किया गया है। बीआरसी के अनुसर की गिरफ्तारी से बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है।

देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र के पौनार के रहने वाले विकास चौरसिया भटनी उपनगर के 117 नंबर रेलवे ढाला नूरीगंज में जीपीएस विद्यालय संचालित कराते हैं। उन्होंने विद्यालय की स्थायी मान्यता के लिए आवेदन किया था। 29 अगस्त को बीईओ भटनी को जांच मिली और दो सितंबर को बीईओ ने जांच की। इसके बाद से ही बीआरसी से संबद्ध अनुचर प्रदीप कुमार मिश्र निवासी डेमुसा थाना भटनी द्वारा 50 हजार रुपये की मांग की जाने लगी। तीन सितंबर को विकास ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। मंगलवार को एंटी करप्शन की टीम ने भटनी में डेरा डाल दिया।

ये भी पढ़ें:बाराबंकी कांड के बाद ऐक्शन में योगी सरकार, हर कॉलेज-यूनिवर्सिटी की होगी चेकिंग

शाम को लगभग पौने पांच बजे प्रदीप कुमार मिश्र भटनी उपनगर के 116 नंबर रेलवे ढाला के समीप स्थित एक मिठाई की दुकान में विकास को बुलाया और जैसे ही 25 हजार रुपये विकास ने प्रदीप को दिया, वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने प्रदीप मिश्र को दबोच लिया। इसके बाद टीम भटनी थाने लेकर चली गई और भटनी पुलिस को सौंप दिया।

ये भी पढ़ें:अब इस कॉलेज पर सवाल, निदेशक-अध्यक्ष पर केस; छात्र बोले-ऐसी डिग्री किस काम की?

इस ऐक्शन की खबर विभाग में फैल गई। इसके बाद कहा जाने लगा कि मामले की गहराई से जांच हुई तो कुछ और लोग बेनकाब हो सकते हैं। एंटी करप्शन टीम का नेतृत्व कर रही निर्मला यादव ने बताया कि इस मामले में भटनी थाने में दर्ज कराया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |