प्राइवेट स्कूल को मान्यता दिलाने के नाम पर चल रही थी घूसखोरी, बीआरसी का अनुचर रंगे हाथ गिरफ्तार

Arrested Red handed taking bribe: उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्राइवेट स्कूल को मान्यता दिलाने के नाम घूसखोरी चल रही थी। इसकी शिकायत पर सक्रिय हुई एंटी करप्शन की टीम ने स्कूल मैनेजर से 25 हजार रुपए की घूस लेते बीआरसी भटनी के अनुचर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में देवरिया के भटनी थाने में केस दर्ज किया गया है। बीआरसी के अनुसर की गिरफ्तारी से बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है।

देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र के पौनार के रहने वाले विकास चौरसिया भटनी उपनगर के 117 नंबर रेलवे ढाला नूरीगंज में जीपीएस विद्यालय संचालित कराते हैं। उन्होंने विद्यालय की स्थायी मान्यता के लिए आवेदन किया था। 29 अगस्त को बीईओ भटनी को जांच मिली और दो सितंबर को बीईओ ने जांच की। इसके बाद से ही बीआरसी से संबद्ध अनुचर प्रदीप कुमार मिश्र निवासी डेमुसा थाना भटनी द्वारा 50 हजार रुपये की मांग की जाने लगी। तीन सितंबर को विकास ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। मंगलवार को एंटी करप्शन की टीम ने भटनी में डेरा डाल दिया।

शाम को लगभग पौने पांच बजे प्रदीप कुमार मिश्र भटनी उपनगर के 116 नंबर रेलवे ढाला के समीप स्थित एक मिठाई की दुकान में विकास को बुलाया और जैसे ही 25 हजार रुपये विकास ने प्रदीप को दिया, वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने प्रदीप मिश्र को दबोच लिया। इसके बाद टीम भटनी थाने लेकर चली गई और भटनी पुलिस को सौंप दिया।