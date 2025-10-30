तहसीलदार न्यायिक कोर्ट में चल रहा था रिश्वत का खेल, सीट के नीचे से लिए जा रहे थे पैसे, डीएम ने बैठाई जांच

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbribery racket was being run Tehsildar judicial court money was being taken from under seat DM ordered an investigation
संक्षेप: कानपुर में सदर तहसील के तहसीलदार न्यायिक कैलाश यादव की कोर्ट में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर पैसा लेते एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोर्ट में तैनात कारीगर अजय शुक्ला कुर्सी पर बैठकर एक व्यक्ति से फाइल के साथ सीट के नीचे रुपए लेते नजर आ रहा है।

Thu, 30 Oct 2025 02:32 PMDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
यूपी के कानपुर में सदर तहसील के तहसीलदार न्यायिक कैलाश यादव की कोर्ट में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर पैसा लेते एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोर्ट में तैनात कारीगर अजय शुक्ला कुर्सी पर बैठकर एक व्यक्ति से फाइल के साथ सीट के नीचे रुपए लेते नजर आ रहा है। नोट गिनकर अपनी जेब में डालता हुआ वीडियो में दिखाई दे रहा है। ‘हिन्दुस्तान’ अखबार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल मामले में डीएम ने जांच बैठा दी है।

तहसील में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि अजय करीब 15 वर्षों से तहसीलदार न्यायिक की कोर्ट में काम करता है। ये व्यक्ति पूरी तरह से प्राइवेट है। कागजी लिखापढ़ी में इसका कहीं नाम नहीं है। ये कार्यालय में फाइलों के रखरखाव से लेकर कई मामलों के निस्तारण में पैसे की वसूली करता है। वहीं लोगों ने बताया कि इसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले तहसीलदार न्यायिक भी विवादों में रह चुके हैं। पूर्व डीएम राकेश सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति भी कर चुके हैं।

धड़ल्ले से काम कर रहे कारीगर

शासन ने किसी भी प्राइवेट कर्मचारी के सरकारी दफ्तर में काम करने पर रोक लगाई हुई है। इसकी सभी अफसरों से एनओसी भी ली जा चुकी है। इसके बावजूद तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट और अफसरों की कोर्टों में खुलेआम प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं। अफसरों की गाड़ी चलाने से लेकर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राइवेट कर्मचारी उठा रहे हैं।

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, किसी भी कार्यालय में प्राइवेट कर्मचारी काम नहीं करेगा। इस पर पूरी तरह से रोक है। तहसीलदार न्यायालय में लेनदेन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एडीएम न्यायिक को जांच दी गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News UP Police Up Latest News
