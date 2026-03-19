दुकानदार के खाते में ऑनलाइन ली 90000 की घूस! लेकिन खुल गया राज, चित्रकूट में इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

चित्रकूट के कर्वी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और अवैध वसूली के आरोपों के बाद एसपी अरुण कुमार सिंह ने कर्वी कोतवाली प्रभारी श्याम प्रताप पटेल को लाइन हाजिर कर दिया। ओवरलोड ट्रकों के मामले में 90 हजार रुपये ऑनलाइन वसूली का आरोप सामने आया था

चित्रकूट में कानून व्यवस्था पर उठते सवालों और लगातार सामने आ रही वारदातों के बीच पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए कर्वी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्याम प्रताप पटेल को लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई कर्वी क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर हुई कई घटनाओं और अवैध वसूली के आरोपों के बाद की गई है। जानकारी के मुताबिक, हाल ही में ओवरलोड ट्रकों को छोड़ने के नाम पर 90 हजार रुपये एक दुकानदार के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कराने का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

कथित घूस मामले में इंस्पेक्टर लाइन हाजिर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने जांच अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह को सौंपी थी। प्रारंभिक जांच में आरोप गंभीर पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके अलावा, कर्वी कोतवाली क्षेत्र में हाल के दिनों में कई आपराधिक घटनाएं भी सामने आई थीं। करीब पांच दिन पहले बांदा जिले के तिंदवारा क्षेत्र के जमुनी पुरवा गांव से आए श्रद्धालुओं के साथ परिक्रमा मार्ग स्थित लक्ष्मण पहाड़ी के पास मारपीट कर लूट का प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस ने दो बाल अपचारियों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ अन्य अभी फरार हैं।

इंस्पेक्टर के खिलाफ मिली थीं कई शिकायतें इसी घटना के अगले दिन एक महिला से मंगलसूत्र छीनने की वारदात भी सामने आई थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों की मदद से आरोपी को अरहर के खेत से पकड़ लिया था, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए थे। सूत्रों के अनुसार, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन लेनदेन का मामला सामने आने से विभाग में हलचल मच गई।