बरेली के आंवला क्षेत्र की रहने वाली नरगिस ने अपने प्रेमी आकाश के साथ सनातन परंपरा के अनुसार सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। विवाह के बाद नरगिस ने अपना नाम इच्छा रख लिया। शुक्रवार शाम अगस्त्य मुनि आश्रम में दोनों का विवाह संपन्न कराया गया।

बरेली, मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बरेली में नरगिस ने मोहब्बत के लिए मजहब और परिवार की बंदिशें तोड़ दीं। आंवला क्षेत्र के गांव महमूदपुर की रहने वाली नरगिस ने अपने प्रेमी आकाश के साथ सनातन परंपरा के अनुसार सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। विवाह के बाद नरगिस ने अपना नाम इच्छा रख लिया। दोनों के बीच कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन नरगिस के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। शुक्रवार शाम अगस्त्य मुनि आश्रम में आश्रम के महंत पंडित केके शंखधार ने वैदिक मंत्रोच्चार और सनातन रीति-रिवाज के साथ दोनों का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान नरगिस ने सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था भी जाहिर की। उसे पूरा गायत्री मंत्र कंठस्थ है। उसने पंडित केके शंखधार को गायत्री मंत्र सुनाया। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार करते हुए सात फेरे लिए।

कई साल से सनातन में आस्था नरगिस ने बताया कि सनातन धर्म में चार-पांच साल पहले से ही उनकी गहरी आस्था है। आकाश और नरगिस दोनों आंवला क्षेत्र के गांव महमूदपुर के रहने वाले हैं। परिजनों की असहमति के बावजूद दोनों ने अपनी पसंद से विवाह करने का फैसला किया। आश्रम में विधि-विधान से विवाह की रस्में पूरी कराई गईं।

डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती मिली जानकारी के मुताबिक बरेली के महमूदपुर की रहने वाली नरगिस और इसी गांव के आकाश कश्यप की दोस्ती करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। आगे चलकर नरगिस और आकाश ने शादी करने का फैसला लिया। परिवार इसके लिए तैयार नहीं थे। मजहब की दीवार और परिवारवालों के विरोध के बावजूद नरगिस और आकाश एक-दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर दोनों ने शादी का फैसला लिया। सनातन धर्म को स्वीकार कर इच्छा ने कहा कि वह पिछले 4-5 सालों से सनातन धर्म में आस्था रखती है। इच्छा का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्ज से सनातन धर्म अपनाया है। वह अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ चुकी हैं।