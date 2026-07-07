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यूपी में बदमाशों का गजब दुस्साहस; स्कार्पियो से ढाई घंटे में तीन जिलों में लूटे तीन पेट्रोल पंप

Yogesh Yadav शामली, वरिष्ठ संवाददाता
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यूपी में बदमाशों का गजब दुस्साहस देखने को मिला है। स्कार्पियो सवार बदमाशों ने ढाई घंटे के अंदर तीन जिलों में तीन पेट्रोल पंपों पर लूटपाट की है। मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर में वारदातों को अंजाम दिया गया।

यूपी में बदमाशों का गजब दुस्साहस; स्कार्पियो से ढाई घंटे में तीन जिलों में लूटे तीन पेट्रोल पंप

पश्चिमी यूपी में बदमाशों का गजब दुस्साहस देखने को मिला है। स्कार्पियो सवार बदमाशों ने एक के बाद एक तीन पेट्रोल पंपों पर लूट की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया। मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर जिले में रात 12:40 बजे से 3:15 बजे के बीच हुई तीनों घटनाओं में बदमाश काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो से पहुंचे। हथियारों के बल पर कर्मचारियों और गार्डों को बंधक बनाकर नकदी लूटी और फरार हो गए। तीनों वारदात का तरीका लगभग एक जैसा होने से पुलिस को एक ही गिरोह के होने का संदेह है। शामली के थानाभवन के गांव हिंड में जियो पेट्रोल पंप पर हुई लूट के बाद स्थानीय पुलिस जांच में जुटी तो उक्त वारदातें सामने आईं। तीनों जिलों की पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरोह की तलाश में जुटी है।

शामली एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जांच में सामने आया है कि इसी स्कार्पियो में छपार में भी पेट्रोल पंप को निशाना बनाया है। वहां से भी सीटीवी फुटेज ली गई है, जबकि इससे पहले मेरठ के सरधना में भी काले रंग की बिना नबर की स्कार्पियो कार में सवार बदलाशों ने नयारा पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। पुलिस जांच में जुटी है। शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

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लूट नंबर 1 : सरधना में नायरा पेट्रोल पंप लूटा

सबसे पहली वारदात शनिवार रात करीब 12:40 बजे मेरठ के सरधना में मेरठ-करनाल हाईवे पर बपारसी पुल के पास स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर हुई। काली स्कॉर्पियो से पहुंचे बदमाशों ने गार्ड विकास को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। दूसरे गार्ड अमरदीप को भी कब्जे में ले लिया। बदमाशों ने कार्यालय का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी करीब 45 से 50 हजार रुपये की नकदी लूट ली। गार्डों को आतंकित करते हुए बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने गार्ड अमरदीप की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है।

लूट नंबर 2 : हिंड में पेट्रोल पंप का लॉकर ही उठा ले गए बदमाश

इसके बाद दूसरी वारदात शनिवार रात करीब 1:51 बजे शामली के थाना भवन क्षेत्र में गांव हिंड के पास स्थित जियो पेट्रोल पंप पर हुई। बिना नंबर की स्कॉर्पियो से पहुंचे बदमाशों ने सेल्समैनों को हथियारों के बल पर कैश लॉकर खोलने के लिए धमकाया। लॉकर नहीं खुलने पर बदमाश पूरा लॉकर ही उठाकर ले गए। इसमें करीब 70 से 80 हजार रुपये की नकदी बताई जा रही है। पेट्रोल पंप के मैनेजर हेमंत सिंघल की तहरीर पर थाना भवन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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लूट नंबर तीन : छपार के बद्री-केदार पेट्रोल पंप पर लूटपाट

शनिवार रात 3:15 बजे मुजफ्फरनगर जिले में बद्री केदार फिलिंग स्टेशन पर तीसरी लूटपाट हुई। यहां भी काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो से पहुंचे बदमाशों ने सेल्समैन आर्यन से 446 रुपये का डीजल भरवाया। इसके बाद तमंचे के बल पर गनर प्रवेश शर्मा से 18 हजार रुपये लूट लिए। पेट्रोल पंप पर मौजूद ग्राहक सुशील कुमार निवासी अहमदरायपुर से भी 1,500 रुपये छीन लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

एक जैसी वारदात, एक ही गिरोह पर शक

शामली। थानाभवन थाने के एसओ बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हिंड पेट्रोल पंप पर हुई घटना से एक दिन पहले ही काले रंग की बिना नंबर की स्कार्पियो से पानपीत में भी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें भी पेट्रोल पंप कर्मियों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की गई। पुलिस इसका भी पता लगा रही है।

तीन जिलों में वारदात करते रहे बदमाश, हाथ मलती रह गई पुलिस

शामली (नीरज भार्गव)। एक ही रात में बदमाश एक जिले से दूसरे और तीसरे जिले में बेखौफ लूटपाट कर आंतक फैलाते रहे, लेकिन तीनों जिलों की पुलिस हाथ मलती रही। या यह कहें कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इन वारदातों से पुलिस की रात्रि गश्त, हाईवे निगरानी और एक जनपद की पुलिस से दूसरे जिले की पुलिस से समन्वय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

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रात 12:40 बजे सरधना क्षेत्र से शुरू हुआ वारदातों का सिलसिला रात 1:51 बजे शामली के थाना भवन क्षेत्र और फिर रात 3:15 बजे मुजफ्फरनगर तक पहुंच गया। तीनों घटनाओं में सबसे बड़ा समान बिंदु काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो और वारदात का तरीका है। बदमाश हथियारों के बल पर कर्मचारियों और गार्डों को बंधक बनाते रहे और नकदी लूटते रहे। तीन जिलों की पुलिस को गिरोह की गतिविधियों का कोई पूर्व संकेत नहीं मिला। पहली घटना के बाद तत्काल सीमाओं और हाईवे पर नाकेबंदी कर दी जाती। बदमाशों को लेकर तभी अंतरजनदीय अलर्ट जारी कर दिया जाता तो वारदातों को रोका जा सकता था।

लगातार तीन जिलों में एक जैसी घटनाएं इस ओर भी इशारा करती हैं कि बदमाश पहले से पूरी रेकी कर चुके थे और उन्हें भरोसा था कि रास्ते में कहीं पुलिस जांच नहीं मिलेगी। बिना नंबर की काले रंग की स्कार्पियो एक जिले से दूसरे और तीसरे जिले में घूमती रही, इन सभी मार्गों पर चेकपोस्ट भी है। इन चेकपोस्ट से बिना नंबर की गाड़ी कैसे पास हो गई। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि घटना के बाद बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस दबिश जारी है। पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। शीघ्र ही खुलासा कर दिया जाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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