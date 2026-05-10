जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है; बृजभूषण सिंह की पोस्ट ने सियासत में मचाई खलबली
योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एक पोस्ट ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि बृजभूषण अपने बेटे प्रतीक का नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में न होने को लेकर नाराज चल रहे हैं।
Brijbhushan Sharan Singh: यूपी में रविवार को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। लेकिन इससे कुछ घंटे पहले कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाल दी। बृजभूषण शरण सिंह की इस पोस्ट ने सियासत में खलबली मचा दी। अपने एक्स एकाउंट पर बृजभूषण शरण सिंह ने लिखा-शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की इस पोस्ट का सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल को लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह का नाम चर्चा में था, लेकिन शनिवार को जब संभावित मंत्रियों की लिस्ट हुई तो उसमें प्रतीक का नाम गायब था। जिसके चलते बृजभूषण नाराज चल रहे थे।
छह नए मंत्रियों ने ली शपथ, दो का हुआ प्रमोशन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के रविवार को हुए दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के तहत छह नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही दो राज्यमंत्री का प्रमोशन देकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 'जन भवन' में आयोजित समारोह में इन मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इनमें सपा से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडेय और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। दोनों को ही कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी।
किस क्षेत्र में किसका कितना प्रभाव
योगी सरकार में मंत्री बनने वाले नये लोगों में मनोज पांडेय ब्राह्मण, भूपेंद्र चौधरी जाट, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जाट नेताओं में गिना जाता है। चौधरी इससे पहले वर्ष 2017 से 2019 तक पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और बाद में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मनोज पांडेय रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह वर्ष 2012-17 में सपा सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अवध क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाने वाले पांडेय वर्ष 2022 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे और वह विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक भी रहे।
1989 में हंसराज ने शुरू किया था सियासी सफर
हंसराज विश्वकर्मा भाजपा के विधान परिषद सदस्य विश्वकर्मा पिछड़े वर्ग की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। वर्ष 1989 से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना सियासी सफर शुरू करने वाले विश्वकर्मा पिछले 34 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं। भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत ओबीसी समुदाय के शीर्ष नेताओं में गिने जाने वाले राजपूत वर्तमान में कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक हैं। उन्होंने वर्ष 1996 में पहली बार इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। कृष्णा पासवान फतेहपुर जिले की खागा सीट से भाजपा विधायक कृष्णा पासवान की गिनती क्षेत्र की प्रमुख दलित नेताओं में की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में समाज में बदलाव के लिये संघर्ष से राजनीति में कदम रखने वाली कृष्णा वर्ष 2022 में चौथी बार विधायक चुनी गयी हैं। विधायक सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं और उनकी गिनती भाजपा के प्रमुख दलित युवा नेताओं में की जाती है। सुरेंद्र हाथरस के पूर्व भाजपा सांसद राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र हैं। उनके दादा किशन लाल दिलेर छह बार विधायक और चार बार सांसद रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।