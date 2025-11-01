Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbranch manager cashier and peon suspended in connection with sending obscene audio messages to a female cashier
बैंक में हुआ ये गंदा काम, महिला कैशियर की शिकायत पर 3 अफसर सस्पेंड; जानें क्या है मामला

बैंक में हुआ ये गंदा काम, महिला कैशियर की शिकायत पर 3 अफसर सस्पेंड; जानें क्या है मामला

संक्षेप: रामपुर स्थित सहकारी बैंक शाखा में कार्यरत एक महिला कैशियर को अश्लील ऑडियो भेजने के मामले में शाखा प्रबंधक, कैशियर और चपरासी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 13 दिन तक चली विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने के बाद की गई।

Sat, 1 Nov 2025 10:13 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रामपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के रामपुर के अजीमनगर क्षेत्र स्थित सहकारी बैंक शाखा में कार्यरत एक महिला कैशियर को अश्लील ऑडियो भेजने के मामले में शाखा प्रबंधक विनोद कुमार, कैशियर मान सिंह और चपरासी राजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 13 दिन तक चली विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने के बाद की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, 19 अक्तूबर को महिला कैशियर को एक आपत्तिजनक ऑडियो भेजा गया था। यह ऑडियो कथित रूप से शाखा प्रबंधक और शाखा में तैनात चपरासी ने मिलकर तैयार किया था। महिला कर्मचारी ने इस मामले की शिकायत अजीमनगर थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने शाखा प्रबंधक और चपरासी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्री प्रकाश त्रिपाठी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति में महिला सेल की अध्यक्ष, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक और उप प्रबंधक मुख्यालय को शामिल किया गया था। जांच समिति ने 13 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि अश्लील ऑडियो तैयार करने और प्रसारित करने में शाखा प्रबंधक व चपरासी के साथ एक अन्य कैशियर की भी भूमिका रही।

चीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया गया संस्पेंड

रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को बैंक प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। सीईओ श्री प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे मामलों में बैंक की ओर से शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षित कार्य परिवेश से जुड़ी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बैंक प्रशासन के इस कदम से कर्मचारियों में भी संदेश गया है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या महिला सहकर्मियों के प्रति अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:स्कूल टीचर का शर्मनाक कारनामा, छात्रा से अफेयर के शक में खंभे से बांधकर पीटा

अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया

उधर, महराजगंज जिले के परसामलिक थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। महिला ने गांव के ही एक नाबालिग पर वीडियो वायरल करने और मारने-पीटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विधवा महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि बीते 19 अक्टूबर की दोपहर में वह स्नान कर रही थी कि तभी गांव एक नाबालिग ने चोरी से उसकी अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो को बनाकर शोसल मीडिया पर वायरल कर दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Rampur Rampur News Rampur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |