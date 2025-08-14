Brajesh Pathak will be helpful in the treatment: CM Yogi told to Mata Prasad Pandey in UP Vidhansabha इस उम्र में दुश्मनी नहीं घर पर भोजन कराइए, ब्रजेश पाठक ही इलाज में काम आएंगे: माता प्रसाद से योगी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Brajesh Pathak will be helpful in the treatment: CM Yogi told to Mata Prasad Pandey in UP Vidhansabha

इस उम्र में दुश्मनी नहीं घर पर भोजन कराइए, ब्रजेश पाठक ही इलाज में काम आएंगे: माता प्रसाद से योगी

यूपी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद को  जवाब दिया। उन्होंने माता प्रसाद से इस उम्र में दुश्मनी नहीं घर पर भोजन कराइए, ब्रजेश पाठक ही इलाज में काम आएंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:50 PM
इस उम्र में दुश्मनी नहीं घर पर भोजन कराइए, ब्रजेश पाठक ही इलाज में काम आएंगे: माता प्रसाद से योगी

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को यूपी विज़न 2047 पर24 घंटे की अनवरत चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। सदन में सीएम योगी ने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय को जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा को लेकर कहा कि 1 लाख 56 हजार शिक्षा परिषद और उससे संबंध विद्यालय हैं। 2017 के पहले सब खराब स्थिति में बंदी की कगार पर थे। 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। तभी से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। योगी ने माता प्रसाद से कहा कि इस उम्र में दुश्मनी नहीं घर बुलाकर भोजन कराइए, ब्रजेश पाठक ही इलाज में काम आएंगे।

विपक्ष द्वारा उठाए गए मसलों पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा किनेता प्रतिपक्ष बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वह बोलने का प्रयास करते हैं और जब अपने स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं और दूसरों द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर उनको कभी-कभी मुर्गा भी याद आने लगता है।

सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है

माता प्रसाद पांडेय को जवाब देते हुए कहा कि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है और विकास पर ध्यान देती है। पंडित श्याम नारायण पांडेय ने कहा था कि यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। ये महाकाल का आसन है इसपर न किसी का शासन है।

पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के प्रति आभार

इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत विकसित तब बनेगा, जब सभी राज्‍य इस दिशा में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। अपनी भूमिका का निर्वहन करने की दृष्टि से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस सदन में चर्चा का होना विकसित भारत की संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने का विजन है। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के प्रति आभार और धन्यवाद देते हुए योगी ने कहा कि लोकतंत्र का मंच इसी गरिमा पूर्ण तरीके से, लोकतंत्र को इसी प्रकार पुष्ट करता हुआ आगे बढेगा।

महत्वपूर्ण संकल्प 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना

उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 2023 में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि आज उप्र एक आशा है, एक उम्‍मीद बन चुका है, भारत अगर आज दुनिया के लिए प्राइम स्‍पाट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला अहम नेतृत्व दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल में देश की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस यात्रा के आत्मावलोकन का अवसर कल (15 अगस्त) पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव में देश हित की भावनाओं के साथ जुड़ा था और उस समय मोदी ने देशवासियों के सामने कुछ संकल्‍प दिये थे। ''उनमें महत्वपूर्ण संकल्प 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है।''

