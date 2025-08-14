इस उम्र में दुश्मनी नहीं घर पर भोजन कराइए, ब्रजेश पाठक ही इलाज में काम आएंगे: माता प्रसाद से योगी

यूपी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद को जवाब दिया। उन्होंने माता प्रसाद से इस उम्र में दुश्मनी नहीं घर पर भोजन कराइए, ब्रजेश पाठक ही इलाज में काम आएंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को यूपी विज़न 2047 पर24 घंटे की अनवरत चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। सदन में सीएम योगी ने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय को जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा को लेकर कहा कि 1 लाख 56 हजार शिक्षा परिषद और उससे संबंध विद्यालय हैं। 2017 के पहले सब खराब स्थिति में बंदी की कगार पर थे। 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। तभी से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। योगी ने माता प्रसाद से कहा कि इस उम्र में दुश्मनी नहीं घर बुलाकर भोजन कराइए, ब्रजेश पाठक ही इलाज में काम आएंगे।

विपक्ष द्वारा उठाए गए मसलों पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा किनेता प्रतिपक्ष बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वह बोलने का प्रयास करते हैं और जब अपने स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं और दूसरों द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर उनको कभी-कभी मुर्गा भी याद आने लगता है।

सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है माता प्रसाद पांडेय को जवाब देते हुए कहा कि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है और विकास पर ध्यान देती है। पंडित श्याम नारायण पांडेय ने कहा था कि यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। ये महाकाल का आसन है इसपर न किसी का शासन है।

पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के प्रति आभार इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत विकसित तब बनेगा, जब सभी राज्‍य इस दिशा में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। अपनी भूमिका का निर्वहन करने की दृष्टि से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस सदन में चर्चा का होना विकसित भारत की संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने का विजन है। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के प्रति आभार और धन्यवाद देते हुए योगी ने कहा कि लोकतंत्र का मंच इसी गरिमा पूर्ण तरीके से, लोकतंत्र को इसी प्रकार पुष्ट करता हुआ आगे बढेगा।